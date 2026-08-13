Centro do Hospital São Lucas propõe cuidado contínuo para casos complexos em saúde mental

Entre uma internação psiquiátrica e o retorno ao acompanhamento ambulatorial existe um período decisivo para pacientes com transtornos mentais graves e de alta complexidade. Embora a crise possa estar controlada, nem sempre a pessoa está preparada para passar diretamente de uma assistência intensiva para consultas periódicas. É justamente nesse intervalo, marcado pelo risco de perda de continuidade, recaídas e novas internações, que o Hospital São Lucas da PUCRS pretende atuar com a criação do Centro Integrado de Cuidado em Saúde Mental.

A iniciativa reúne, em uma mesma linha assistencial, internação psiquiátrica, hospital-dia, ambulatórios especializados, psiquiatria intervencionista e acompanhamento multiprofissional. A proposta é permitir que o nível de assistência seja ajustado à condição clínica e funcional de cada paciente ao longo do tratamento, evitando que mudanças entre serviços representem rupturas na trajetória de recuperação. O Centro é apresentado como o primeiro do Rio Grande do Sul a organizar esse modelo integrado dentro de um hospital universitário.

Coordenador do Centro Integrado de Cuidado em Saúde Mental, Lucas Spanemberg explica que a criação do serviço partiu de uma lacuna observada na prática assistencial. “Nosso objetivo não é simplesmente criar mais um serviço de saúde mental, mas organizar uma jornada de cuidado para que o paciente não fique sem assistência adequada justamente nos momentos de maior vulnerabilidade.”

Um dos principais componentes dessa organização é o hospital-dia, que ocupa uma posição intermediária entre a internação integral e o atendimento convencional. O paciente pode receber acompanhamento intensivo durante várias horas, em diferentes frequências semanais, sem precisar permanecer afastado de sua família e da vida comunitária. À medida que apresenta melhora, a intensidade pode ser reduzida progressivamente até a continuidade exclusivamente ambulatorial.

Para Spanemberg, essa flexibilidade modifica a própria lógica da assistência. “O paciente deixa de ter que se adaptar à estrutura do sistema; procuramos adaptar a intensidade do sistema à necessidade do paciente.” A definição do percurso considera diagnóstico, sintomas, riscos, funcionalidade, histórico de internações e tratamentos anteriores, condições psicossociais e rede de apoio. A partir dessa avaliação, a equipe estabelece um Projeto Terapêutico Singular (PTS), que orienta objetivos e modalidades de acompanhamento.

A continuidade ganha relevância porque transtornos mentais complexos raramente apresentam evolução linear. Períodos de estabilidade podem ser intercalados por pioras e crises desencadeadas por diferentes fatores. Para o chefe do Serviço de Psiquiatria do Hospital São Lucas da PUCRS, supervisor da Residência Médica em Psiquiatria e professor da Escola de Medicina, Marco Antônio Pacheco, compreender essa trajetória é parte fundamental do tratamento. “Não basta tratar cada crise quando ela aparece. Precisamos de uma linha de cuidado capaz de acompanhar as diferentes necessidades ao longo do tempo. O objetivo maior é que essa pessoa possa viver bem na sua família e na comunidade, com autonomia e qualidade de vida. A internação, quando necessária, deve ser entendida como uma etapa desse processo, e não como o tratamento inteiro.”

Essa perspectiva também busca enfrentar um dos problemas recorrentes da assistência psiquiátrica: a fragmentação. Um paciente pode passar por consultórios, emergência, internação e outros serviços, recebendo atendimento adequado em cada um deles, mas sem que exista conexão suficiente entre as equipes. Informações sobre respostas anteriores ao tratamento, fatores associados às crises ou características da rede familiar podem se perder ao longo desse percurso.

Segundo Pacheco, “continuidade não significa necessariamente ser atendido sempre pelo mesmo profissional, mas existir uma equipe e uma linha assistencial capazes de acompanhar essa trajetória.” Para ele, conhecer o histórico permite também reconhecer sinais precoces de descompensação e intervir antes do agravamento do quadro.

Diferentes recursos para diferentes momentos

O Serviço de Psiquiatria dispõe atualmente de 14 leitos de internação e realiza mais de 700 consultas ambulatoriais especializadas por mês. A estrutura inclui ainda o Programa de Psiquiatria Intervencionista, com recursos como eletroconvulsoterapia (ECT) e escetamina, além da estimulação magnética transcraniana oferecida no InsCer. Com a incorporação do hospital-dia, essas modalidades passam a compor uma trajetória assistencial articulada.

O novo serviço foi pensado prioritariamente para pessoas com transtornos graves, persistentes ou de maior complexidade, especialmente quando há prejuízo funcional significativo, necessidade de intensificação terapêutica ou maior possibilidade de recorrência e reinternação. Entre os perfis que podem ter indicação para hospital-dia estão pacientes em estabilização após episódios psicóticos, pessoas com transtorno bipolar, casos de depressão resistente associados a comprometimento funcional e pacientes em transição depois de uma internação. A definição, contudo, não é feita apenas pelo diagnóstico e depende de avaliação individualizada.

A psiquiatria intervencionista também integra esse conjunto, mas não ocupa posição central na proposta. Pacheco ressalta que esses procedimentos devem ser compreendidos como recursos adicionais dentro de um projeto terapêutico mais amplo. “Hoje existem tratamentos modernos e de alta complexidade que podem ser muito úteis em situações específicas. O Centro dispõe desses recursos e de uma equipe capacitada para utilizá-los quando houver indicação, sempre integrados ao conjunto do tratamento.”

Outro pilar é a atuação multiprofissional, com participação de psiquiatria, enfermagem, psicologia, terapia ocupacional e outras áreas conforme as necessidades identificadas. A rede de apoio também pode ser incorporada ao planejamento. Familiares recebem orientação e podem contribuir para reconhecer mudanças de comportamento e outros sinais de descompensação, além de participar da construção de estratégias que favoreçam a continuidade da assistência.

O acompanhamento dos resultados vai além da redução dos sintomas. Funcionalidade, risco, qualidade de vida e experiência do paciente são avaliados ao longo do percurso para orientar decisões sobre aumentar, manter ou reduzir a intensidade do tratamento. A intenção é substituir uma dinâmica marcada pela sucessão de crises e internações por transições planejadas, recuperação funcional e seguimento continuado.

Para Pacheco, essa visão amplia o próprio significado de estabilidade em saúde mental. “Reduzir sintomas é fundamental, mas não é suficiente. Precisamos saber se essa pessoa voltou a se relacionar, consegue conviver melhor com a família, retomou estudos ou trabalho quando possível, organizou sua rotina, recuperou interesses e autonomia e consegue construir projetos para a própria vida.”

Por estar inserido em um hospital universitário, o Centro também aproxima assistência, formação profissional e produção científica. O modelo prevê acompanhamento de indicadores como funcionalidade, utilização dos serviços, reinternações, dias de hospitalização e percepção dos pacientes, permitindo avaliar resultados e aperfeiçoar protocolos ao longo do tempo.

Spanemberg sintetiza que essa dimensão acadêmica deve estar subordinada a um resultado concreto na vida de quem recebe o cuidado: “Queremos saber se aquilo que oferecemos efetivamente gera valor para a pessoa ao longo da sua trajetória.” É nessa perspectiva que o Centro pretende avançar: não apenas responder às crises, mas construir condições para que o paciente recupere autonomia, vínculos e participação na vida cotidiana.

O acesso pode ocorrer pela internação psiquiátrica, emergência e ambulatórios do próprio Hospital São Lucas ou por encaminhamento externo, inclusive de médicos que já acompanham o paciente. O serviço atende em regime particular e por planos de saúde, com processo de contratualização em andamento com operadoras. Informações e encaminhamentos podem ser solicitados pelo telefone (51) 3320-3000 ou pelo e-mail hospital.dia@pucrs.br.