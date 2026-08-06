Muito além do estoque: logística se consolida como estratégia para ampliar a competitividade no atacado

Durante muito tempo, a logística foi associada quase exclusivamente ao transporte e à armazenagem de mercadorias. Hoje, porém, seu papel extrapola a movimentação de produtos e passa a ocupar uma posição estratégica dentro das empresas, especialmente no setor atacadista, onde decisões relacionadas ao estoque, ao abastecimento e ao atendimento impactam diretamente os resultados do negócio.

Em um cenário marcado por margens cada vez mais estreitas, aumento da concorrência e consumidores com demandas mais dinâmicas, manter grandes volumes armazenados deixou de ser sinônimo de segurança. A eficiência está cada vez mais ligada à capacidade de disponibilizar os produtos certos, no momento adequado e com rentabilidade para a empresa.

Esses foram alguns dos principais temas discutidos no quinto episódio do podcast Fala, Atacadista , promovido pelo Sindiatacadistas RS. Convidado da edição, o diretor de Operações da MLogBrasil e consultor empresarial, Fernando Mancuzo , destacou que a competitividade depende menos da quantidade de mercadorias estocadas e mais da inteligência utilizada para administrá-las. "Tem uma diferença muito grande entre ter muito estoque e ter o estoque certo. O estoque certo é o que o cliente está precisando, com um bom mix de produto, quantidade e giro certos e, principalmente, com uma rentabilidade adequada. Por isso, é fundamental aproximar a logística do setor de vendas", explica.

Na prática, isso significa transformar a logística em uma área conectada às decisões comerciais e ao comportamento do consumidor. A integração entre informações de vendas, planejamento e abastecimento permite reduzir desperdícios, melhorar o giro dos produtos e ampliar a capacidade de resposta às oscilações do mercado.

Para Mancuzo, entretanto, nenhum investimento em infraestrutura ou tecnologia produz resultados de forma isolada. Segundo ele, organizações mais competitivas conseguem equilibrar três pilares fundamentais: pessoas, processos e tecnologia. "Eu só acredito em uma empresa de sucesso quando há equilíbrio entre tecnologia, processos e pessoas. Hoje, o maior desafio está justamente nas pessoas e em como mantê-las em constante desenvolvimento", afirma.

A avaliação reflete um movimento observado em diferentes segmentos da economia. À medida que sistemas de gestão, automação e inteligência de dados passam a fazer parte da rotina das empresas, cresce também a necessidade de profissionais preparados para interpretar informações, tomar decisões e adaptar processos às novas demandas do mercado.

Nesse contexto, a qualificação profissional deixa de representar apenas uma oportunidade de crescimento individual e passa a integrar a estratégia de desenvolvimento das organizações. Investir na formação das equipes contribui para aumentar a produtividade, reduzir falhas operacionais, fortalecer a cultura organizacional e criar condições para que as empresas acompanhem um ambiente de negócios cada vez mais competitivo.

Essa é justamente a proposta do Programa Qualificar , iniciativa desenvolvida pelo Sindiatacadistas RS desde 2014 para promover a capacitação de empresários e trabalhadores do setor atacadista. A programação reúne cursos, palestras e encontros conduzidos por especialistas em temas ligados à gestão, vendas, liderança, logística, inovação e desenvolvimento empresarial, aproximando conhecimento técnico dos desafios enfrentados diariamente pelas empresas.

Fernando Mancuzo integra o grupo de consultores do programa e destaca que compartilhar experiências práticas é uma forma de aproximar conceitos de gestão da realidade vivida pelas organizações. Ao longo de sua participação no Fala, Atacadista , o especialista reforçou que competitividade não depende apenas de grandes investimentos, mas da capacidade de conectar estratégia, planejamento e pessoas em torno de um mesmo objetivo.