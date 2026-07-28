Hospital São Lucas amplia estrutura de atendimento para cirurgias e consultas oftalmológicas

A ampliação da estrutura destinada às cirurgias oftalmológicas marca uma nova etapa na assistência oferecida pelo Hospital São Lucas da PUCRS. Com investimentos em centro cirúrgico ambulatorial, equipamentos de diagnóstico e recursos voltados ao planejamento dos procedimentos, a instituição fortalece um modelo que reúne a agilidade de um serviço especializado à segurança de um hospital de alta complexidade.

A iniciativa faz parte de um movimento iniciado em 2023 para ampliar a capacidade de realização de procedimentos ambulatoriais. Na Oftalmologia, esse avanço resultou em uma estrutura com duas salas cirúrgicas, área de recuperação com seis leitos e suporte para intervenções que dispensam longos períodos de internação, mantendo o acesso imediato aos demais recursos hospitalares quando necessário.

Para o diretor técnico do Hospital São Lucas da PUCRS, Fabiano Ramos, o fortalecimento da especialidade vai além da ampliação da capacidade cirúrgica e contribui para o atendimento de pacientes acompanhados por diferentes áreas médicas. "O Hospital tem no seu DNA o ensino, a pesquisa e a assistência. A Oftalmologia é uma área muito importante para a medicina e um complemento fundamental no diagnóstico e tratamento de muitas situações e doenças sistêmicas. Fortalecer essa especialidade dentro da estrutura hospitalar nos garante um atendimento de mais excelência em várias outras áreas, além de reforçar nosso compromisso com o ensino e a pesquisa", afirma.

A proximidade entre os oftalmologistas e as demais equipes também favorece diagnósticos mais ágeis em pacientes internados e amplia o suporte a condições que apresentam manifestações oculares. "Estruturar um serviço com volume ambulatorial dentro de um hospital reforça a importância da especialidade e garante um atendimento mais completo ao paciente. Também integra ainda mais a Oftalmologia às outras áreas, trazendo agilidade e auxiliando no diagnóstico de doenças que se manifestam na visão, nos olhos ou na retina", acrescenta Ramos.

O serviço realiza cirurgias de catarata, retina e vítreo, glaucoma, córnea, estrabismo, vias lacrimais e pálpebras, além do tratamento de doenças maculares, retinopatia diabética e ceratocone. Para dar suporte aos procedimentos, conta com exames como tomografia de coerência óptica (OCT), retinografia, topografia e tomografia corneana, biometria, campimetria e ultrassonografia ocular, recursos que ampliam a precisão do diagnóstico, do planejamento cirúrgico e do acompanhamento pós-operatório.

Segundo o chefe do Departamento de Catarata e Transplante de Córnea do Serviço de Oftalmologia, Luiz Ricardo Tarragô Carvalho, a evolução da especialidade está diretamente ligada à combinação entre diagnóstico preciso, planejamento individualizado e aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas. "O conceito que buscamos é o de uma Oftalmologia de Precisão, baseada em diagnóstico detalhado, planejamento individualizado, execução cirúrgica altamente controlada e acompanhamento por dados objetivos", resume.

Na cirurgia de catarata, a biometria por interferometria e os sistemas digitais permitem calcular com maior precisão a lente intraocular que será implantada. Equipamentos modernos de facoemulsificação utilizam menos energia para remover o cristalino opacificado, enquanto microscópios de alta definição, lasers e plataformas de visualização digital oferecem maior controle durante procedimentos de maior complexidade.

Outra ferramenta incorporada ao serviço é a inteligência artificial, utilizada como apoio à análise de imagens da retina, do nervo óptico e de alterações relacionadas ao glaucoma e à retinopatia diabética. A tecnologia auxilia na identificação precoce de alterações e contribui para a tomada de decisão clínica, sempre associada à avaliação do oftalmologista.

Para Ramos, esses investimentos acompanham uma mudança demográfica já observada no Rio Grande do Sul, que demanda maior atenção a doenças relacionadas ao envelhecimento. "O Hospital tem direcionado esforços para atender essa realidade, fortalecendo linhas de cuidado como Oftalmologia, Cardiologia, Neurologia, Traumatologia e Oncologia. Outros projetos que integram o Hospital São Lucas à PUC Saúde também estão sendo preparados para responder às demandas de uma população cada vez mais envelhecida", destaca.