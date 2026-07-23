Hospital São Lucas da PUCRS alcança a marca de 100 cirurgias robóticas e consolida programa de inovação assistencial

Pouco mais de cinco meses após implantar seu Programa de Cirurgia Robótica, o Hospital São Lucas da PUCRS alcançou a marca de 100 procedimentos realizados com a tecnologia. O resultado representa a consolidação de uma das principais iniciativas de inovação assistencial da instituição e evidencia a rápida estruturação de um serviço que reúne equipes capacitadas, protocolos específicos e infraestrutura voltada à realização de cirurgias minimamente invasivas.

O marco ocorre em um momento simbólico para o Hospital, que celebra 50 anos de atuação em 2026. Ao longo de cinco décadas, a instituição consolidou sua vocação como hospital universitário de alta complexidade, integrando assistência, ensino e pesquisa. Agora, incorpora a cirurgia robótica como parte de sua estratégia de qualificação contínua do cuidado, ampliando a oferta de procedimentos em especialidades como ginecologia, urologia, cirurgia torácica, coloproctologia, cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo.

A centésima cirurgia foi realizada pela equipe de Ginecologia e simboliza a expansão gradual do programa desde sua implantação, em janeiro deste ano. Para o diretor-geral do Hospital São Lucas da PUCRS, Evandro Moraes, a marca demonstra que a instituição conseguiu estruturar um programa consistente, baseado na formação das equipes e na organização dos processos assistenciais. "Chegar à centésima cirurgia demonstra que a robótica está se consolidando como parte da nossa estratégia de qualificação assistencial. Estamos desenvolvendo um programa sustentado por profissionais habilitados, protocolos, formação das equipes e uma estrutura hospitalar preparada para oferecer segurança em todas as etapas do cuidado”, diz.

Segundo a chefe do Serviço de Cirurgia Torácica e coordenadora do Programa de Cirurgia Robótica do Hospital São Lucas da PUCRS, Maria Teresa Tsukazan, o marco reflete o planejamento realizado antes mesmo do início das atividades e a estrutura construída para a implantação do programa. "A marca de 100 cirurgias em menos de seis meses consolida o comprometimento e a segurança do Programa de Cirurgia Robótica do Hospital São Lucas da PUCRS. É um reflexo do planejamento para iniciar este programa e demonstra que estamos ampliando sua atuação em diferentes especialidades”, afirma.

Além de incorporar um novo equipamento ao centro cirúrgico, a implantação do programa exigiu a capacitação de cirurgiões, anestesiologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais envolvidos nos procedimentos. O objetivo foi criar um fluxo assistencial integrado, garantindo que a tecnologia fosse adotada de forma segura e alinhada às melhores práticas clínicas.

O Hospital utiliza a plataforma robótica Versius, sistema que oferece visão tridimensional em alta definição e instrumentos articulados que reproduzem os movimentos realizados pelo cirurgião. Apesar da tecnologia embarcada, todo o procedimento permanece sob comando do médico, que controla cada etapa da cirurgia.

Quando indicada clinicamente, a abordagem robótica pode proporcionar maior precisão durante o procedimento, melhor visualização das estruturas anatômicas e menor trauma cirúrgico. Esses fatores podem contribuir para uma recuperação mais rápida, menor perda sanguínea e redução da dor no pós-operatório, sempre considerando as características e necessidades de cada paciente.

A consolidação do Programa de Cirurgia Robótica reforça a estratégia do Hospital São Lucas da PUCRS de investir em inovação como ferramenta para qualificar a assistência. Ao oferecer uma nova tecnologia, a iniciativa amplia as possibilidades terapêuticas em diferentes especialidades e fortalece um modelo de cuidado baseado em conhecimento, integração entre equipes e segurança do paciente.