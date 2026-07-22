Programa Qualificar amplia alcance e fortalece a capacitação profissional no setor atacadista gaúcho

A qualificação profissional deixou de ser apenas uma oportunidade de desenvolvimento individual para assumir um papel estratégico no fortalecimento das empresas e das cadeias produtivas. Em um cenário marcado por constantes transformações nos modelos de gestão, na logística, nas vendas e na legislação, manter equipes preparadas tornou-se um fator determinante para ampliar a competitividade dos negócios. É com esse propósito que o Programa Qualificar, desenvolvido pelo Sindiatacadistas RS desde 2014, vem consolidando uma agenda permanente de capacitação voltada às demandas do setor atacadista gaúcho.

Nos últimos 18 meses, mais de 3,3 mil profissionais de diferentes regiões do Rio Grande do Sul participaram das ações promovidas pela iniciativa. Nesse período, foram realizadas 60 agendas entre cursos, palestras e workshops conduzidos por especialistas em áreas estratégicas para o segmento, abordando temas como vendas, logística, atendimento ao cliente, liderança, gestão e tributação. Ao todo, essas atividades beneficiaram 1.046 participantes.

Além da programação aberta, o Programa Qualificar também investe na modalidade in company , desenvolvida para atender às necessidades específicas de cada empresa. Nesse formato, as organizações podem definir os temas prioritários de acordo com seus desafios e objetivos, tornando a capacitação ainda mais alinhada à realidade de suas equipes. Somente nos últimos 18 meses, essa frente reuniu 52 treinamentos e qualificou outros 2.330 profissionais.

Segundo a coordenadora do Programa Qualificar, Tatiane Braga, a iniciativa evoluiu ao longo dos anos, acompanhando as mudanças do ambiente empresarial e as novas demandas do setor atacadista. "A qualificação profissional gera impactos que vão muito além do desenvolvimento individual. Quando uma empresa investe na capacitação de seus colaboradores, todo o ambiente de trabalho é beneficiado. O conhecimento técnico fortalece processos, melhora a tomada de decisão e agrega valor às equipes em diferentes níveis da organização", afirma.

Para a coordenadora, esse movimento ganha ainda mais importância diante das dificuldades enfrentadas pelas empresas para atrair e reter profissionais qualificados. "Frente ao cenário de escassez de mão de obra, investir em qualificação tornou-se uma estratégia organizacional importante não apenas para desenvolver competências, mas também para promover engajamento, retenção de talentos e crescimento sustentável das empresas", destaca.

Ao longo de mais de uma década de atuação, o Programa Qualificar ampliou seu alcance e consolidou uma programação contínua voltada à atualização técnica e ao desenvolvimento profissional. Ao acompanhar as transformações do mercado e oferecer conteúdos alinhados às necessidades do setor atacadista, a iniciativa contribui para fortalecer empresas, preparar profissionais e impulsionar a competitividade de uma das principais cadeias produtivas do Rio Grande do Sul.