Banrisul oferece carência de até seis meses no empréstimo consignado estadual

O Banrisul oferece carência nos empréstimos consignados destinados ao funcionalismo público estadual. Em operações novas e refinanciamentos, os clientes podem contar com até seis meses para o pagamento da primeira parcela, medida que traz mais flexibilidade financeira. Estão contemplados servidores estaduais do Executivo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa. As contratações podem ser realizadas de forma digital, pelo aplicativo do Banrisul, ou presencialmente na agência de relacionamento dos clientes.
Segundo o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, a carência oferece um período adicional de fôlego financeiro às famílias, permitindo uma reorganização do orçamento com maior segurança e responsabilidade. “São até 180 dias para começar a pagar, o que significa que o desconto das parcelas no salário irá começar somente no ano que vem. Além disso, a taxa de juros é a partir de 1,69% ao mês, abaixo da média do mercado financeiro”, frisa o dirigente.
Outra condição especial para os clientes é o prazo estendido de até 84 meses para pagar.