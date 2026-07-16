Doctor Clin consolida novo ciclo de crescimento ao completar 30 anos

A saúde suplementar brasileira passou por profundas transformações nas últimas décadas. O envelhecimento da população, a incorporação de novas tecnologias, o aumento dos custos assistenciais e a evolução da regulação do setor exigiram das operadoras uma capacidade permanente de adaptação. Em um mercado cada vez mais desafiador, crescer deixou de depender apenas da ampliação da carteira de beneficiários e passou a exigir eficiência, governança e investimento contínuo na qualidade da assistência.

É nesse contexto que a Doctor Clin completa 30 anos consolidando um novo ciclo de desenvolvimento. Fundada em 1996, em Porto Alegre , a operadora acompanhou a evolução do setor e construiu uma trajetória marcada pela ampliação de sua estrutura assistencial, pela verticalização dos serviços e por um processo de transformação que redefiniu seu posicionamento no mercado gaúcho.

Segundo o diretor executivo e fundador da Doctor Clin, Marcelo Dietrich, a empresa nasceu da forte presença da medicina em sua família, aliada à percepção de que era possível oferecer um modelo de atenção mais próximo das necessidades da população. Ao longo dessa trajetória, entretanto, também enfrentou um dos períodos mais desafiadores de sua história. A intervenção fiscal determinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) exigiu uma profunda reorganização administrativa, financeira e operacional, tornando-se um marco para a evolução da companhia.

Marcelo Dietrich, diretor executivo e fundador da Doctor Clin DOCTOR CLIN/ DIVULGAÇÃO/ JC

"Foi um momento que nos obrigou a rever processos, fortalecer a gestão e construir uma base muito mais sólida para o futuro. Essa experiência transformou a empresa e nos deu maturidade para crescer de forma sustentável", afirma Dietrich.

A partir dessa reestruturação, a Doctor Clin intensificou investimentos em governança, planejamento e integração da assistência. O fortalecimento da rede própria tornou-se um dos pilares dessa estratégia, reunindo centros médicos, clínicas, hospital, laboratórios e unidades de atendimento com serviços especializados, capazes de oferecer maior integração do cuidado e mais eficiência operacional.

Esse movimento ganhou novo impulso com a criação do DC Group, estrutura que reúne diferentes empresas voltadas à assistência em saúde e amplia a capacidade de atuação da organização em diversas frentes da atenção à saúde . Para Dietrich, a integração entre os serviços permite oferecer uma experiência mais qualificada aos beneficiários, ao mesmo tempo em que fortalece a sustentabilidade da operação.

Hoje, a Doctor Clin atende milhares de beneficiários em diferentes regiões do Rio Grande do Sul e mantém uma estratégia de expansão baseada na proximidade com os pacientes, na qualificação permanente da assistência e na ampliação de sua infraestrutura. Mais do que acompanhar as mudanças da saúde suplementar, a empresa busca antecipar demandas e preparar sua estrutura para um cenário em que eficiência, inovação e cuidado integrado tendem a assumir papel cada vez mais estratégico.