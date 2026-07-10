Há 48 anos, o Cisne Branco navega junto à história de Porto Alegre

Toda cidade possui lugares capazes de atravessar gerações e transformar lembranças individuais em patrimônio coletivo. Em Porto Alegre, poucos símbolos traduzem essa relação de forma tão espontânea quanto o Cisne Branco. Há 48 anos, a embarcação navega pelo Guaíba levando moradores e visitantes a descobrirem a Capital por um novo ângulo e, ao mesmo tempo, ajudando a construir histórias que se confundem com a própria memória da cidade.

Ao longo de sua trajetória, o barco deixou de ser apenas um atrativo turístico para tornar-se um espaço de encontros, celebrações e recordações. Casais que fizeram passeios na juventude retornam décadas depois com filhos e netos. Turistas conhecem Porto Alegre pela primeira vez a partir das águas, enquanto muitos porto-alegrenses redescobrem a cidade ao contemplá-la do rio que ajudou a moldar sua identidade.

Para o comunicador, tradicionalista e apresentador Neto Fagundes, o Cisne Branco ocupa hoje um lugar semelhante ao de outros patrimônios afetivos da Capital. "Assim como o Mercado Público, a Redenção e o pôr do sol no Guaíba, o Cisne Branco também é uma tradição de Porto Alegre. Ele faz parte da memória afetiva de quem nasceu aqui e de quem visita a cidade."

Ainda segundo Neto, navegar transforma a forma de enxergar Porto Alegre. "Quando embarcamos, percebemos a cidade por outra perspectiva. É uma experiência que aproxima as pessoas do Guaíba e ajuda a compreender por que ele é tão importante para a nossa história, para a nossa cultura e para a identidade dos gaúchos", afirma.

Essa capacidade de criar vínculos também é percebida por Adriane Hilbig, proprietária do Cisne Branco. Para ela, o maior patrimônio construído ao longo de quase cinco décadas não está apenas na embarcação, mas nas histórias vividas por quem passou por ela. "O que mais me emociona é reencontrar pessoas que fizeram um passeio quando crianças e hoje retornam com seus filhos ou netos. Isso mostra que o Cisne Branco passou a fazer parte da vida de muitas famílias."

Adriane Hilbig, proprietária do Cisne Branco TÂNIA MEINERZ/JC

Ao longo dos anos, a embarcação acompanhou diferentes momentos da história de Porto Alegre, celebrando conquistas, recebendo visitantes de diversas partes do Brasil e do exterior e permanecendo presente mesmo diante de períodos desafiadores, como a enchente de 2024. Para Adriane, essa permanência reforça o papel simbólico que o barco conquistou junto à população. "Mais do que um passeio, o Cisne Branco representa a memória, a cultura e a beleza da nossa cidade. Temos a responsabilidade de preservar esse patrimônio para que novas gerações também possam construir suas próprias lembranças", diz.

Essa conexão entre o Cisne Branco, o Guaíba e Porto Alegre explica por que a embarcação permanece como um dos símbolos mais reconhecidos da Capital. A cada navegação, renova-se o convite para enxergar a cidade por uma nova perspectiva e compreender que parte de sua identidade também se revela pelas águas.

Mais do que conduzir passageiros, o Cisne Branco segue aproximando pessoas de Porto Alegre, preservando memórias e reafirmando que alguns patrimônios permanecem vivos justamente porque continuam fazendo parte da vida cotidiana de quem vive e de quem visita a Capital.