Uma história familiar construída com confiança e cooperação entre gerações

Em Casca (RS), o cooperativismo de crédito atravessa gerações e se mistura à história local. Natural do município e associado há mais de 30 anos, o produtor rural e empresário Carlos Mognol é parte do movimento cooperativista na cidade, que começou com seu pai, Alcides Mognon (in memoriam), um dos primeiros associados. "Nossa família trabalha com o Sicredi desde a inauguração da agência aqui e seguimos construindo essa parceria", recorda.

A base da família sempre esteve no campo. A produção de milho, soja e trigo faz parte da rotina da propriedade, assim como a criação de frangos de corte, atividade desenvolvida há mais de três décadas. Nessa caminhada, a Sicredi Aliança, cooperativa que atua na região, foi parceira da família com apoio no custeio e com os investimentos. O espírito empreendedor, contudo, levou a família a buscar novos caminhos.

Em 2014, nasceu a Mognol e Trevisan Transportes e Terraplenagem. Como acontece com muitos empreendedores, os primeiros passos vieram acompanhados de desafios. Mesmo com um projeto estruturado, a empresa recém-criada encontrou dificuldades para obter crédito no mercado. Nesse momento, a relação construída ao longo dos anos fez a diferença. "Procuramos outras instituições, mas, por sermos uma empresa nova, ninguém acreditou no nosso projeto. O Sicredi foi quem abriu as portas para nós", conta Carlos.

O apoio recebido permitiu que a empresa investisse na compra de máquinas e expandisse suas operações. Hoje, o negócio segue em crescimento, consolidando-se como mais uma atividade da família. Para Carlos, essa experiência demonstra o diferencial de fazer parte de uma instituição financeira cooperativa, em que o relacionamento próximo e a confiança são construídos ao longo do tempo. "A partir dali, conseguimos comprar mais máquinas e crescer. Até hoje trabalhamos bastante juntos e estou muito satisfeito com o Sicredi", afirma.

Benefícios do Cooperativismo

De acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a inclusão financeira de famílias, pequenos produtores e empresas, fomentada pelo modelo cooperativista de crédito, forma um ciclo virtuoso que fomenta o empreendedorismo local, reduz desigualdades econômicas e aumenta a competitividade e a eficiência no sistema financeiro nacional. “A atuação das cooperativas tem potencial impacto na redução das desigualdades econômicas, bem como no aumento da eficiência no âmbito do Sistema Financeiro Nacional”, explica o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Ainda conforme a Fipe, mais do que oferecer serviços bancários, as cooperativas transformam a economia local: municípios onde esse modelo de negócio está presente registram, em média, aumento de R$ 3.852 no PIB por habitante, 25,3 novos empregos por mil habitantes e redução de 12,3 famílias pobres por mil habitantes no Cadastro Único. Além disso, a cada R$ 1,00 emprestado, R$ 2,56 são movimentados na economia.