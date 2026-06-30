Plena Pay chega ao mercado com proposta de integrar gestão e serviços financeiros

A transformação digital mudou profundamente a forma como as empresas movimentam recursos, contratam crédito e realizam pagamentos. Apesar desse avanço, muitos empresários ainda convivem com processos fragmentados, nos quais gestão financeira, planejamento tributário e operação empresarial caminham de forma independente, dificultando decisões e elevando custos.

É nesse cenário que surge a Plena Pay. Com início das operações previsto para 13 de julho e sede em Canoas, a instituição chega ao mercado propondo integrar essas diferentes frentes em um único ecossistema voltado à gestão empresarial. O lançamento realizado em Gramado marcou simbolicamente a apresentação da marca.

A proposta nasceu da experiência acumulada pelos quatro sócios ao longo de décadas atendendo empresas de diferentes segmentos. Essa vivência permitiu identificar que muitos desafios não decorrem apenas da oferta de crédito ou de produtos bancários, mas da falta de integração entre gestão financeira, tributação e operação.

"Enquanto o mercado tradicional oferece produtos financeiros padronizados, percebemos que as empresas precisavam de soluções construídas a partir de suas necessidades reais. A ideia foi criar um ambiente em que tecnologia e gestão trabalhem juntas para reduzir custos, simplificar processos e apoiar o crescimento dos negócios", afirma o CEO Cesar Coimbra.

A plataforma foi desenvolvida durante mais de um ano para reunir, em um único ambiente, conta digital, meios de pagamento, crédito, investimentos, seguros, câmbio, cartões corporativos, antecipação de recebíveis e ferramentas de gestão financeira. Segundo os fundadores, o diferencial está no modelo consultivo, que busca compreender a realidade de cada empresa antes da indicação das soluções.

Para o diretor jurídico Alexander Diego dos Santos, essa construção exigiu uma estrutura robusta de governança. "Entramos em um setor altamente regulado e fizemos questão de desenvolver a operação com parceiros consolidados, processos de compliance e mecanismos de segurança capazes de transmitir confiança ao mercado desde o primeiro dia."

A estratégia da Plena Pay concentra seus esforços iniciais no público empresarial, apoiada na experiência dos sócios junto a milhares de empresas atendidas ao longo de suas trajetórias. Para o diretor comercial Elieser Lima Oliveira, esse histórico permitiu compreender que a gestão financeira assumirá papel cada vez mais estratégico diante das mudanças regulatórias e tributárias. "Nosso objetivo é oferecer soluções que integrem o financeiro ao ambiente de gestão da empresa, proporcionando mais eficiência, organização e segurança para que o empresário possa concentrar seus esforços no crescimento do negócio."

Entre as tecnologias desenvolvidas está o sistema de distribuição automatizada de pagamentos, baseado no conceito de Split Payment, que permite programar a destinação dos recursos entre fornecedores, parceiros e colaboradores, reduzindo controles manuais e aumentando a eficiência da gestão financeira.

Além das soluções nacionais, a plataforma contempla operações internacionais, investimentos e benefícios corporativos.

Para o diretor comercial Luciano Lazzarotti, o principal diferencial está na relação construída com o cliente. "Não queremos que a empresa se adapte ao banco. Nosso propósito é entender cada operação e utilizar a tecnologia para apoiar a gestão, reduzindo custos, aumentando eficiência e oferecendo soluções que façam sentido para a realidade de cada negócio."

Com atuação nacional e sede em Canoas, a Plena Pay inicia sua trajetória apostando na integração entre tecnologia financeira, inteligência tributária e gestão empresarial. Em um mercado cada vez mais digital, a proposta é ampliar o papel das instituições financeiras, tornando-as parceiras estratégicas do desenvolvimento dos negócios.