Colleony apresenta novo posicionamento e reforça sua atuação como consultoria em soluções de limpeza profissional

A Colleony, empresa da Serra Gaúcha especializada em soluções de limpeza e higienização profissional, apresenta ao mercado seu novo posicionamento de marca: Cuidado Inteligente para Ambientes, Negócios e Pessoas.
O movimento marca uma evolução na forma como a empresa comunica aquilo que já realiza na prática há mais de 28 anos. Mais do que fornecer produtos de limpeza e higiene, a Colleony atua de forma consultiva, compreendendo a realidade de cada operação, indicando as soluções mais adequadas, orientando equipes e acompanhando resultados ao longo do tempo.
Com essa nova fase, a empresa reforça sua atuação como parceira estratégica de negócios que precisam manter ambientes seguros, eficientes e bem cuidados, como indústrias, restaurantes, hospitais, hotéis, escritórios, clínicas e demais operações profissionais.
A modernização da identidade visual fortalece a presença da Colleony no mercado regional e amplia a percepção da limpeza profissional como parte estratégica da operação das empresas.
A mudança traduz a evolução constante da Colleony e reafirma aquilo que sempre conduziu sua trajetória: excelência, parceria, confiança e compromisso com resultados.
Posicionamento e redesign da Marca por Greice Piacini.