Corsan cria Parque de Infraestrutura e Inovação para acelerar universalização do saneamento no Rio Grande do Sul

Universalizar o saneamento básico no Rio Grande do Sul até 2033 exige muito mais do que a instalação de redes de água e esgoto. A meta de elevar a cobertura de esgotamento sanitário dos atuais 30% para 90% da população atendida demanda capacidade de execução, planejamento de longo prazo e uma estrutura preparada para sustentar um volume de obras sem precedentes no Estado.

Foi com esse propósito que a Corsan criou, em Esteio, o Parque de Infraestrutura e Inovação, uma estrutura estratégica concebida para apoiar a expansão do saneamento e dar suporte ao maior programa de investimentos já realizado pela Companhia. A entrada em operação da fábrica de tubos, no início de junho, concluiu a implantação da estrutura, consolidando um dos mais completos centros de apoio à infraestrutura de saneamento do País.

O parque reúne, em um único local, fábrica de tubos, usina de asfalto, laboratório de análises de solos e pavimentação e usina de produção de sulfato de alumínio utilizado no tratamento de água. Mais do que concentrar unidades produtivas, a iniciativa foi desenvolvida para aumentar a autonomia operacional da Corsan, reduzir a dependência de fornecedores externos, fortalecer o controle de qualidade dos materiais e ampliar a eficiência na execução das obras.

“Quando falamos em universalização, falamos de um desafio que exige escala, eficiência e capacidade de entrega. O Parque de Infraestrutura e Inovação nasce para responder a esse desafio. Ele representa uma decisão estratégica de investir não apenas nas obras, mas também na estrutura que permitirá acelerar sua execução”, afirma a presidente da Corsan, Samanta Takimi.

A usina de asfalto, por exemplo, foi projetada para acelerar a recomposição das vias após intervenções urbanas, reduzindo prazos e minimizando impactos para a população. Já o laboratório de solos e pavimentação realiza análises técnicas que ajudam a definir as melhores soluções para cada obra, ampliando a durabilidade das intervenções e reduzindo retrabalhos.

A usina de sulfato fortalece a autonomia da Companhia na produção de um dos principais insumos utilizados no tratamento de água, garantindo maior controle de qualidade e segurança operacional em uma atividade essencial ao abastecimento da população.

A estratégia também contempla o fortalecimento da cadeia produtiva regional. Por meio do programa Chega Junto, a Corsan vem mobilizando fornecedores, empreiteiros e prestadores de serviços locais para atender à crescente demanda das obras, estimulando geração de empregos, desenvolvimento econômico e novas oportunidades de negócios em diferentes regiões do Estado.

O Parque de Infraestrutura e Inovação integra uma visão mais ampla de futuro, que combina investimentos em expansão de redes, inovação, eficiência energética e modernização operacional. Ao reunir produção industrial, tecnologia, logística e controle de qualidade em uma única estrutura, a Corsan cria as condições necessárias para acelerar a universalização do saneamento e antecipar benefícios que impactam diretamente a saúde pública, a qualidade de vida, a preservação ambiental e a competitividade do Rio Grande do Sul.

Mais do que apoiar obras, o parque representa a infraestrutura que tornará possível uma das maiores transformações estruturais da história do Estado.

