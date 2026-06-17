Banrisul disponibiliza carência em empréstimo consignado estadual e INSS

O Banrisul passou a oferecer carência nos empréstimos consignados destinados ao funcionalismo público estadual. Em novas operações e refinanciamentos, os clientes podem contar com até quatro meses para o pagamento da primeira parcela, medida que traz maior flexibilidade financeira. Estão contemplados servidores estaduais do Executivo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa. As contratações podem ser realizadas de forma digital, pelo aplicativo do Banrisul, ou presencialmente nas agências.
Segundo o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, a carência segue a mesma diretriz adotada pelo Governo Federal para aposentados e pensionistas do INSS. “Trata-se de uma adequação alinhada às políticas públicas mais recentes, que moderniza o crédito consignado e oferece um período adicional de fôlego financeiro às famílias, permitindo uma reorganização do orçamento com maior segurança e responsabilidade”, afirma.
Consignado INSS
No consignado voltado a aposentados e pensionistas do INSS, o Banrisul também adotou alterações em consonância com o órgão federal. Os beneficiários passaram a ter carência de até três meses para o pagamento da primeira parcela, além da ampliação do prazo máximo de pagamento para até 108 parcelas, o equivalente a nove anos. Antes, o limite era de 96 meses, ou oito anos.
Outra novidade é a exigência de validação da operação por biometria facial no aplicativo Meu INSS, procedimento que passa a ser obrigatório. A medida tem como objetivo aumentar a segurança das contratações e reduzir o risco de fraudes, garantindo mais proteção aos beneficiários.