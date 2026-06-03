Fenavinho transforma tradição em experiência e reforça identidade cultural da Serra Gaúcha

Mais do que uma celebração do vinho, a Fenavinho é um dos principais símbolos da herança deixada pelos imigrantes italianos na Serra Gaúcha. Realizada de forma integrada à ExpoBento, a festa reafirma seu papel como elo entre passado e futuro, preservando tradições, fortalecendo o sentimento de pertencimento da comunidade e projetando a força da vitivinicultura nacional para visitantes de todo o País.

Entre os dias 4 e 14 de junho, os pavilhões da Fundaparque recebem uma programação que reúne cultura, gastronomia, turismo, entretenimento e negócios. Em um mesmo circuito, o público encontra vinhos, experiências gastronômicas e atrações que ajudam a contar a história da região.

Segundo a coordenadora da 21ª Fenavinho, Ana Maria Possamai, a festa exerce um papel fundamental na preservação da cultura trazida pelos imigrantes italianos. “A Fenavinho é considerada um dos elementos de preservação dessa herança. Todas as atividades ligadas à festa contribuem para isso, especialmente o desfile cultural e as ações educativas que desenvolvemos junto às escolas”, afirma.

Nesta edição, uma cartilha foi distribuída para estudantes do primeiro ao quarto ano do ensino fundamental, apresentando a história da Fenavinho conectada à trajetória de Bento Gonçalves. “Isso faz com que a criança leve essa história para dentro de casa e compartilhe com a família o significado que a festa tem para a comunidade”, destaca.

A expectativa da organização é repetir o desempenho da última edição, quando ExpoBento e Fenavinho receberam cerca de 280 mil visitantes. Embora o público seja majoritariamente regional, o evento também atrai turistas de diferentes estados e do exterior.

Um dos diferenciais da Fenavinho está na capacidade de reunir diferentes dimensões da cultura local. O vinho divide espaço com a gastronomia típica italiana, apresentações artísticas e experiências que resgatam costumes das comunidades do interior.

Entre elas está o tradicional Bodegão, ambiente inspirado nas antigas vendas coloniais, com jogos, artesanato e vivências ligadas ao cotidiano dos primeiros imigrantes. “É um espaço que aproxima o público das tradições e desperta memórias afetivas”, explica a coordenadora.

Criada em 1967 para promover o vinho nacional, a Fenavinho mantém esse propósito vivo. Ao mesmo tempo em que valoriza um dos principais produtos da economia local, oferece ao visitante uma imersão na hospitalidade, na cultura e no modo de vida da Serra Gaúcha.