Integração e resposta rápida definem nova lógica do cuidado cardiovascular no Hospital São Lucas da PUCRS

Quando sintomas como dor no peito, falta de ar, arritmias ou sensação de desmaio surgem, o tempo de resposta pode ser determinante para o desfecho clínico. Em um cenário no qual doenças cardiovasculares seguem entre as principais causas de morte no país, hospitais de alta complexidade passaram a estruturar modelos integrados de assistência para reduzir tempo entre diagnóstico, intervenção e recuperação.

No Hospital São Lucas da PUCRS, essa lógica sustenta o + Cardio, linha de cuidado cardiovascular que conecta emergência cardiológica 24 horas, diagnóstico, hemodinâmica, cirurgia cardiovascular, UTI dedicada e acompanhamento especializado dentro da mesma estrutura assistencial.

Segundo o médico-chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital, Dr. Paulo Caramori, o modelo foi desenhado para garantir agilidade e continuidade ao atendimento. “A correta identificação do problema e a rápida implementação de um tratamento adequado podem salvar a vida do paciente”, afirma.

A emergência cardiológica funciona em tempo integral com equipe especializada e suporte para situações de alta complexidade, como síndromes coronarianas agudas, infartos, insuficiência cardíaca e arritmias graves. A proximidade física entre setores reduz deslocamentos e acelera a realização de exames e procedimentos.

Caramori compara o funcionamento da estrutura a um sistema de resposta permanente. “Frequentemente, comparo isso a um corpo de bombeiros, ou seja, uma equipe habilitada e equipada para enfrentar situações de risco cardiovascular utilizando ciência e tecnologia em benefício dos pacientes”, explica.

Na retaguarda da emergência, o Hospital mantém uma unidade dedicada a intervenções por cateterismo, tecnologia que ampliou a capacidade de resolução de doenças cardiovasculares com menor tempo de internação. O serviço realiza desde desobstrução coronariana com stents em casos de angina e infarto até procedimentos valvares, terapias endovasculares, ablação de fibrilação atrial e tratamentos vasculares complexos.

O modelo assistencial é sustentado por três pilares centrais: atualização contínua do corpo clínico, renovação tecnológica e atendimento humanizado. “A evolução da tecnologia cardiovascular é contínua e impressionante. Por isso, buscamos permanentemente novas soluções diagnósticas e terapêuticas, associadas a investimentos constantes em equipamentos e ao cuidado multiprofissional focado também no bem-estar emocional do paciente”, destaca o cardiologista.

O reconhecimento internacional desse padrão assistencial veio com a acreditação Qmentum Diamond, concedida ao + Cardio pela segunda vez. O Hospital São Lucas foi o primeiro centro de cardiologia da América Latina a receber a certificação canadense, que avalia qualidade, segurança e integração dos processos assistenciais desde a entrada do paciente na emergência até a alta hospitalar.

O serviço atende pacientes particulares e de convênios. Consultas e procedimentos podem ser agendados pelo WhatsApp (51) 3320.3000 ou pela plataforma digital do Hospital.