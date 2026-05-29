Museu da PUCRS inaugura exposição imersiva sobre extinções e mudanças climáticas

O Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS inaugurou, no dia 25 de maio, a exposição “Extinção”, experiência imersiva que propõe uma reflexão sobre as grandes crises ambientais que transformaram a vida na Terra ao longo de mais de 400 milhões de anos. A abertura ao público ocorre em 26 de maio.
Com 15 ambientes distribuídos em mais de mil metros quadrados, a mostra reúne fósseis, esqueletos, reconstruções em tamanho real, jogos, projeções e recursos interativos que aproximam ciência, cultura, educação e tecnologia de forma acessível e visualmente impactante.
A proposta é estimular o visitante a compreender como eventos naturais e ações humanas influenciam os ciclos de vida do planeta, conectando episódios de extinção do passado às espécies ameaçadas atualmente.
A temática dialoga com iniciativas da PUCRS voltadas à sustentabilidade e à pesquisa ambiental, como o Instituto do Meio Ambiente (IMA), o Pró-Mata, o Núcleo de Sustentabilidade e Gestão Ambiental, a Cátedra Fulbright e o INCT-SiM-AI, voltado ao monitoramento de eventos climáticos extremos.
A Exposição Extinção é parte integrante do Plano Trianual de Atividades do Museu de Ciências e Tecnologia PUCRS, financiado pela Lei Rouanet. A iniciativa conta com patrocínio mantenedor do Nubank; patrocínio master da Marcopolo; patrocínio de Ultra, Ultragaz, Ipiranga, Instituto Unimed Porto Alegre, Unimed Porto Alegre e Statkraft; apoio de Grupo Ferrarin, Agrofel, Rio Grande Seguros e Previdência, Icatu, Stihl e Farmácias São João; além de realização do Museu de Ciências e Tecnologia PUCRS, da Associação dos Amigos do Museu e do Ministério da Cultura – Governo Federal.