Banrisul lança promoção que isenta anuidade do cartão de crédito por cinco anos

Com o objetivo de ampliar a competitividade de seu portfólio de meios de pagamento, o Banrisul anunciou o lançamento da campanha “Seu Cartão Sem Anuidade”. A ação comercial garante isenção total da anuidade por cinco anos para clientes pessoa física que contratarem cartões de crédito da instituição entre os dias 1º de abril e 31 de julho de 2026.
Podem participar da promoção clientes pessoa física, correntistas atuais ou novos, que não possuam nenhum cartão de crédito Banrisul ativo em 31 de março de 2026. A iniciativa é válida para novos cartões de crédito Banrisul Mastercard nas categorias Gold, Platinum e Black.
Para garantir a isenção da anuidade pelo período de cinco anos, o cliente deverá atingir um valor mínimo de gastos, acumulados em até 90 dias a partir da data de emissão do cartão, de acordo com a modalidade escolhida.
No cálculo do valor mínimo, são consideradas compras à vista e parceladas realizadas com o cartão. Após o cumprimento das condições, a isenção é aplicada automaticamente, sem necessidade de solicitação por parte do cliente, e permanece válida pelo período total de cinco anos.
O regulamento completo da promoção está disponível neste link.
A aquisição do cartão está sujeita à análise de crédito.