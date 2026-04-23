Cyrela alcança a 100ª entrega em Porto Alegre com empreendimento no Jardim Europa

Com mais de 60 anos de atuação no mercado imobiliário brasileiro, a Cyrela consolidou-se como a incorporadora de maior valor de mercado listada na B3 . Presente no Rio Grande do Sul desde 2006, a companhia mantém foco em empreendimentos de médio e alto padrão em áreas estratégicas de Porto Alegre.



Nesse contexto, o complexo Jardim Europa Porsche Consulting, que reúne os residenciais Tree Haus e Garden Haus, marca a 100ª entrega da regional Sul da companhia. O projeto, localizado no bairro Jardim Europa, destaca-se pela proximidade com oShopping Iguatemi Porto Alegre, sendo o empreendimento mais próximo do centro comercial entre os desenvolvidos na região.

Segundo Daniel Silva, gerente comercial da Cyrela, o projeto representa mais do que um marco numérico. “É um indicativo concreto de solidez e segurança para quem investe e para quem busca patrimônio”, afirma.

O empreendimento contou com a consultoria daPorsche Consultingna gestão, contribuindo para maior eficiência na execução. A proposta está centrada na qualidade de vida, combinando estrutura completa de lazer e soluções arquitetônicas que privilegiam conforto ambiental. “A ideia foi entregar um produto que realmente impactasse o dia a dia dos moradores, com plantas bem resolvidas, ventilação e aproveitamento de luz natural”, explica.

Entre os diferenciais estão quadra de tênis em saibro, espaço para beach tennis, piscinas internas e externas, academia equipada e áreas de convivência voltadas ao público adulto e infantil. A proximidade com oParque Germâniatambém reforça o apelo do projeto ao integrar conveniência urbana e contato com áreas verdes.

Para o executivo, a localização segue como elemento central na valorização imobiliária. “Estar próximo a um polo como o Iguatemi e ao parque agrega praticidade, bem-estar e liquidez ao imóvel”, destaca.