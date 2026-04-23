Fuga SA inaugura unidade de processamento de grãos e amplia presença no agronegócio brasileiro

O grupo empresarial Fuga SA, com sede em Marau (RS) e uma trajetória consolidada ao longo de 78 anos, anuncia a inauguração de sua nova Unidade de Processamento de Grãos, que operará sob a marca Biofuga, localizada no município de Camargo (RS). O empreendimento reforça o posicionamento da companhia como um dos relevantes players industriais do Sul do Brasil, ampliando sua atuação em cadeias estratégicas do agronegócio.

Com mais de 4.600 colaboradores e mais de 20 unidades produtivas distribuídas pelo País, a Fuga SA avança de forma consistente em seu plano de crescimento, combinando tradição, escala operacional e visão de longo prazo. A nova planta inicia suas operações no dia 23 de abril, data simbólica que marca também o aniversário do fundador, José Fuga, que completaria 103 anos, um marco que conecta o legado da empresa à sua estratégia de futuro.

A unidade foi concebida para operar com alto nível de eficiência e integração industrial, com capacidade de processamento de 2.500 toneladas de soja por dia. A operação resultará na produção diária de aproximadamente 500 toneladas de óleo de soja e 1.900 toneladas de farelo, insumos essenciais tanto para o mercado interno quanto para a exportação.

Instalada de forma adjacente à já existente planta de biodiesel do grupo, a nova unidade fortalece a lógica de integração produtiva, agregando valor à matéria-prima e ampliando a competitividade da operação. Esse movimento consolida a estratégia da Fuga SA de atuar de forma verticalizada, conectando diferentes elos da cadeia e capturando ganhos de eficiência e sustentabilidade.

Do ponto de vista regional, o empreendimento representa um vetor relevante de desenvolvimento econômico. A nova planta vai gerar cerca de 150 empregos diretos, além de impulsionar a geração de postos indiretos, ampliar a demanda por serviços e logística e contribuir para o fortalecimento da arrecadação municipal. Ao mesmo tempo, insere a região de Camargo em uma dinâmica mais robusta dentro do fluxo agroindustrial do Estado, ampliando sua relevância no cenário produtivo gaúcho.

A inauguração desta unidade reafirma o compromisso da Fuga SA com o desenvolvimento das regiões onde atua, sustentado por investimentos consistentes, responsabilidade operacional e visão estratégica de longo prazo. Mais do que uma expansão industrial, trata-se de um movimento que conecta história, escala e futuro, pilares que seguem orientando sua trajetória.