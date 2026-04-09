Sindiatacadistas inicia nova gestão com foco em competitividade e articulação institucional

O Grupo Sindiatacadistas deu início a um novo ciclo de gestão no Rio Grande do Sul com a posse da diretoria para o período 2026/2030. A cerimônia ocorreu no dia 20 de março, em Porto Alegre, na sede da Fecomércio-RS, reunindo lideranças empresariais, autoridades e representantes do setor.

O empresário Luiz Henrique Hartmann assumiu a presidência do Sindicato do Comércio Atacadista do Estado do Rio Grande do Sul, sucedendo Zildo De Marchi, homenageado durante o evento e agora presidente honorário da entidade.

A nova gestão passa a liderar um grupo formado por seis sindicatos que representam diferentes segmentos do comércio atacadista, incluindo gêneros alimentícios, materiais de construção, madeiras, tecidos e vestuário, produtos químicos, medicamentos e o atacado em geral. Juntas, essas atividades reúnem cerca de 19 mil empresas no Estado, conforme dados mais recentes do Instituto Fecomércio de Pesquisas (IFEP), todas representadas pelo Grupo Sindiatacadistas. O setor é responsável por aproximadamente 120 mil empregos diretos e por 4,5% do Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho.

Ao assumir o cargo, Hartmann indicou as diretrizes que irão orientar a gestão. “Nossa atuação será pautada por representatividade, competitividade e integração, com o objetivo de fortalecer o setor e ampliar sua presença junto aos poderes públicos”, afirmou.

Apesar da relevância econômica, o segmento enfrenta entraves estruturais. Entre os principais desafios estão a complexidade tributária, os custos logísticos e a necessidade de adaptação a um ambiente de negócios cada vez mais digital. “O setor atacadista segue como um dos motores da economia gaúcha, mas precisa avançar em eficiência e modernização para acompanhar as transformações do mercado”, avaliou.

Como resposta a esse cenário, a gestão pretende intensificar a articulação entre os sindicatos que compõem o grupo, com foco em agendas comuns e fortalecimento institucional. A proposta inclui o compartilhamento de boas práticas e maior alinhamento estratégico entre as entidades, preservando as especificidades de cada segmento.

Outro eixo de atuação será o estímulo à inovação e à qualificação empresarial. Tendências como digitalização, automação de processos, uso de dados e integração entre canais físicos e digitais devem ganhar espaço no setor nos próximos anos. “Nosso papel será apoiar o empresário com informação qualificada e iniciativas que auxiliem na tomada de decisão, além de atuar como ponte entre o setor e o poder público”, destacou o presidente.

Entre as pautas prioritárias junto ao poder público, a entidade aponta a simplificação do sistema tributário, a redução da burocracia, a ampliação da segurança jurídica e investimentos em infraestrutura, especialmente na área logística. A avaliação é de que a melhoria do ambiente de negócios será determinante para ampliar a competitividade das empresas gaúchas.