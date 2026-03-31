Podcast do Sindiatacadistas surge para fortalecer empresas gaúchas

O Sindiatacadistas deu um novo passo na ampliação do diálogo com o mercado ao lançar o podcast “Fala, Atacadista” , iniciativa que busca aprofundar discussões estratégicas e oferecer subsídios práticos para empresários do setor. A proposta vai além da comunicação institucional e aposta em conteúdo técnico, acessível e conectado à realidade das empresas.

No episódio de estreia, o vice-presidente da entidade, Fulvio Delavi, recebe os especialistas Rafael Borin e Andressa Sehn, do escritório Rafael Pandolfo Advogados Associados, para tratar de um dos temas mais sensíveis do momento: a Reforma Tributária e seus desdobramentos para o atacado.

Segundo Delavi, a criação do podcast responde a uma lacuna na comunicação com o setor. “O Fala, Atacadista surge motivado por uma necessidade clara: um meio comunicativo para a promoção de temáticas com informações aprofundadas para o setor. Mais do que um canal informativo, é um ambiente de troca estratégica, com debates qualificados e visões de especialistas”, afirma.

A escolha da Reforma Tributária como tema inaugural reflete a urgência do assunto. Para o dirigente, as mudanças vão muito além da carga de impostos e atingem diretamente a forma como as empresas operam. “A reforma exerce um papel central na transformação das organizações do atacado, impactando a estrutura tributária, a dinâmica de créditos e débitos e até o modelo de negócios”, explica.

Diante desse cenário, o podcast se posiciona como uma ferramenta de orientação. Entre as recomendações destacadas por Delavi estão a revisão do planejamento tributário, a análise dos impactos conforme o porte das empresas e a necessidade de acompanhamento constante das mudanças. “Manter-se atualizado é essencial. A melhor informação, no momento certo, se torna um diferencial competitivo”, reforça.

Com foco nos empresários da região Sul, a iniciativa também busca fortalecer o protagonismo do setor em um ambiente econômico cada vez mais complexo. A estratégia inclui ampliar a presença digital da entidade e diversificar os temas abordados, com pautas que vão desde políticas públicas até inovação e gestão.

Para o Sindiatacadistas, o novo canal representa uma extensão do seu papel histórico de apoio às empresas. “Mais do que conteúdo, o podcast oferece preparo para um mercado dinâmico e competitivo. Ele ajuda a construir estratégias mais sólidas e a tomar decisões mais conscientes”, conclui Delavi.