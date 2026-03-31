Stok Center inaugura nova unidade em Porto Alegre e reforça geração de empregos e impacto social

O Stok Center amplia sua presença em Porto Alegre com a inauguração, nesta terça-feira, 31 de março, de sua terceira unidade na Capital. Localizada na Avenida Ipiranga, 8450, no bairro Jardim Carvalho, a loja abre ao público a partir das 7h, com uma estrutura moderna voltada à praticidade, conforto e economia.

Com área total de 9.207 metros quadrados e 2.445 metros quadrados destinados às vendas, a unidade conta com 23 checkouts e 281 vagas de estacionamento. O espaço foi projetado para garantir mais agilidade na experiência de compra, reunindo variedade de produtos, preços competitivos e conveniência em um único local.

A nova loja também impulsiona a economia local, com a geração de 180 empregos diretos. A iniciativa reforça o propósito da rede de contribuir para a redução do custo de vida dos consumidores, ampliando o acesso a produtos de qualidade a preços acessíveis no dia a dia. A unidade também marca um avanço em inovação na rede, sendo a primeira do Stok Center a contar com self checkout. Ao todo, são seis terminais de autoatendimento, oferecendo mais comodidade, agilidade e autonomia aos clientes durante a jornada de compra.

Segundo o presidente do Stok Center, Sérgio Zaffari, “esta terceira loja é a confirmação de que acreditamos no potencial de Porto Alegre e seguimos investindo de forma consistente na região. Ao mesmo tempo, esta unidade nasce menor do que o nosso padrão em função da legislação vigente. Respeitamos plenamente o papel das leis, mas é importante refletir sobre seus efeitos práticos: ao limitar o tamanho das operações, também se limita a concorrência, o investimento e a geração de empregos. Um ambiente mais aberto e competitivo beneficia toda a comunidade”.

Na véspera da abertura, na segunda-feira, 30 de março, foi realizada a cerimônia de inauguração para colaboradores, imprensa e autoridades. Durante o evento, a empresa fez a entrega simbólica de R$ 299,8 mil ao 1º Batalhão de Bombeiros Militar, por meio do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (PISEG). O recurso será destinado à aquisição de duas almofadas pneumáticas, equipamentos essenciais para operações de resgate.

Na ocasião, o Stok Center também oficializou a parceria com o Instituto do Câncer Infantil, que passa a integrar os programas Troco Solidário e Sacola do Bem, iniciativas que fortalecem o compromisso social da rede e incentivam a participação dos clientes em ações de apoio a entidades.

A inauguração ocorre em um momento de reconhecimento para a marca, que conquistou o primeiro lugar na categoria Rede Atacadista do prêmio Marcas de Quem Decide 2026, promovido pelo Jornal do Comércio, sendo eleita Marca Mais Lembrada e Marca Preferida dos gaúchos.