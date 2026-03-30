Sicredi reforça modelo cooperativo, amplia presença no RS e se consolida como instituição financeira preferida dos gaúchos

O reconhecimento como instituição financeira preferida dos gaúchos no Marcas de Quem Decide 2026 consolida o Sicredi como uma das principais forças do sistema financeiro no Rio Grande do Sul. Em um ambiente competitivo, a conquista reflete a confiança construída a partir de proximidade, relacionamento e atuação conectada às realidades locais.

Com presença em praticamente todo o Estado, o Sicredi está em mais de 97% dos municípios gaúchos, com uma estrutura descentralizada que permite decisões mais próximas das comunidades. Esse modelo fortalece o vínculo com os associados e amplia o impacto econômico nas regiões onde atua.

A dimensão desse avanço aparece no número de associados. A instituição está prestes a alcançar 3 milhões de associados no Rio Grande do Sul, o que representa cerca de 30% da população adulta. Em cidades do interior, esse índice pode superar 60%. “Estamos praticamente atingindo 3 milhões de associados no Rio Grande do Sul. Isso significa que, de cada 10 pessoas, três são associadas ao Sicredi”, afirma o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

O diferencial competitivo está no modelo cooperativo, em que os próprios associados são donos do negócio e os recursos permanecem nas regiões, sendo reinvestidos em crédito, geração de renda e fortalecimento de empresas locais. Essa lógica contribui diretamente para o desenvolvimento econômico e social, sobretudo em municípios menores.

A atuação social também se destaca. Por meio do Fundo Social, que é uma das diversas iniciativas para as comunidades desenvolvidas pela instituição, o Sicredi destina cerca de R$ 83 milhões por ano no País para entidades sem fins lucrativos, apoiando projetos em áreas como educação, saúde e cultura. Com todas as iniciativas sociais, o Sicredi impacta mais de R$ 1 milhão por dia em investimentos.



Com 123 anos de história, a instituição reúne 38 cooperativas no Rio Grande do Sul, sendo oito centenárias. A trajetória acompanha o desenvolvimento do Estado e se fortalece com a manutenção de princípios cooperativistas ao longo do tempo.

Líder no agronegócio gaúcho, o Sicredi responde por cerca de 35% das operações de crédito rural, em um setor que representa aproximadamente 40% do PIB estadual. Ao mesmo tempo, amplia sua atuação no meio urbano, com foco em micro, pequenas e médias empresas.

No Brasil, a instituição soma cerca de 10 milhões de associados e está presente em aproximadamente 40% dos municípios. Apesar do crescimento, um dos desafios ainda é ampliar o entendimento sobre o cooperativismo. “O maior concorrente das cooperativas é o desconhecimento. Se as pessoas soubessem tudo o que a cooperativa faz localmente, muitos escolheriam esse modelo”, destaca Márcio Port.