Fundação Proamb opera uma das mais modernas plantas de coprocessamento da América Latina

A busca por soluções mais eficientes e sustentáveis para a destinação de resíduos industriais encontra no coprocessamento uma das alternativas mais avançadas da atualidade. No Rio Grande do Sul, essa tecnologia é aplicada em larga escala pela Fundação Proamb, que opera, em Nova Santa Rita, uma das plantas mais modernas da América Latina, consolidando sua posição como referência em inovação ambiental no sul do País.

Pioneira na introdução do coprocessamento no Estado, a Proamb transforma resíduos industriais em combustível derivado de resíduos (CDR), utilizado na produção de cimento. O processo envolve a descaracterização dos materiais, que passam por etapas como trituração, separação de metais e peneiramento, até atingirem a granulometria exigida pela indústria cimenteira. O resultado é um blend de alto poder calorífico, capaz de substituir parcialmente o coque de petróleo nos fornos e reduzir o consumo de combustíveis fósseis.

Análise de qualidade do CDR FUNDAÇÃO PROAMB/ DIVULGAÇÃO/ JC

Com investimentos contínuos em tecnologia, a planta alcança capacidade aproximada de produção de mais de 50 mil toneladas de CDR por ano, reforçando seu papel estratégico para a indústria e ampliando o impacto positivo na gestão de resíduos no Estado. Mais do que uma alternativa energética, o coprocessamento destaca-se pelo desempenho ambiental. Diferentemente de outras formas de destinação, não gera passivos ambientais, uma vez que as cinzas resultantes da queima são incorporadas ao próprio cimento. Além disso, contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa ao evitar o envio de resíduos para aterros.

Outro diferencial da operação está na eficiência logística. A unidade é a única no Brasil a expedir o CDR em fardos, o que amplia a capacidade de transporte e reduz o número de caminhões nas estradas — gerando ganhos também na diminuição das emissões.

Enfardamento FUNDAÇÃO PROAMB/ DIVULGAÇÃO/ JC

Ao transformar resíduos em insumo energético, a Proamb oferece uma solução que integra eficiência operacional, redução de custos e responsabilidade ambiental, fortalecendo a economia circular e agregando valor às cadeias produtivas.