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Publicada em 12 de Março de 2026 às 10:17

Unifael destaca educação como investimento estratégico no Mês do Consumidor

Instituição reforça qualificação profissional como caminho para ampliar oportunidades de carreira

Instituição reforça qualificação profissional como caminho para ampliar oportunidades de carreira

UNIFAEL/ DIVULGAÇÃO/ JC
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Em um cenário econômico que exige planejamento e decisões cada vez mais conscientes, o Mês do Consumidor pode ganhar um novo significado: o de investir em formação e ampliar perspectivas profissionais. Em vez de priorizar apenas aquisições imediatas, parte dos consumidores tem direcionado a atenção para escolhas que geram retorno de longo prazo, como a educação superior.
“Investir em educação é uma das decisões mais estratégicas que uma pessoa pode tomar ao longo da vida”, afirma Gisele Possebon, diretora da Unifael em Porto Alegre. Segundo ela, a qualificação profissional se tornou um diferencial determinante para ampliar oportunidades e construir trajetórias mais estáveis no mercado de trabalho.
A formação superior, observa a diretora, vai além da obtenção de um diploma. O processo acadêmico contribui para o desenvolvimento de competências técnicas, pensamento crítico e capacidade de adaptação, habilidades cada vez mais valorizadas em um ambiente profissional marcado por transformações tecnológicas e novas demandas organizacionais.
Nos últimos anos, a instituição também percebeu um crescimento na procura por graduação entre profissionais que já estão inseridos no mercado e buscam reposicionamento. A decisão de voltar a estudar surge, muitas vezes, como estratégia para ampliar possibilidades de carreira, conquistar melhores posições e aumentar a renda.
Na prática, profissionais com formação superior costumam acessar um número maior de oportunidades e ocupar, com mais frequência, posições estratégicas nas empresas. A qualificação também influencia diretamente as possibilidades de promoção e crescimento dentro das organizações, já que o preparo técnico e analítico passa a ser um dos critérios considerados na atribuição de novas responsabilidades.
Ao mesmo tempo, cresce o debate sobre cursos de curta duração e promessas de retorno rápido. Para Gisele, essas formações podem contribuir como complemento, mas dificilmente substituem a base estruturante de uma graduação. “Sem fundamentos acadêmicos sólidos, o profissional pode enfrentar dificuldades para acompanhar mudanças do mercado ou assumir funções que exigem análise mais aprofundada e tomada de decisão”, explica.
A escolha da graduação, acrescenta, deve considerar fatores como afinidade pessoal, demanda do mercado e vocação econômica da região. Instituições que acompanham essas transformações conseguem estruturar cursos alinhados às necessidades reais das empresas e ampliar as chances de inserção profissional dos estudantes.
Nesse contexto, iniciativas voltadas à ampliação do acesso ao ensino superior também ganham relevância. Por meio do Programa Ser Solidário, a Unifael oferece condições facilitadas de ingresso, com o objetivo de reduzir barreiras financeiras e estimular o início da formação acadêmica.
“A proposta é permitir que mais pessoas tenham a oportunidade de transformar suas trajetórias por meio da educação”, afirma a diretora. Segundo ela, políticas de acesso como essa contribuem para a mobilidade social ao ampliar a presença de profissionais qualificados no mercado de trabalho.
Em um ambiente profissional cada vez mais dinâmico, o aprendizado contínuo deixou de ser um diferencial para se tornar requisito básico. Nesse percurso, a graduação representa o primeiro passo de uma jornada de formação permanente, capaz de sustentar o desenvolvimento profissional ao longo do tempo.
Contato da unidade Unifael Porto Alegre: (51) 98955-0154

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