Sistema Ocergs mira novo posicionamento e quer se tornar um hub de negócios para ampliar a competitividade das cooperativas gaúchas

O Sistema Ocergs está avançando para um novo posicionamento estratégico: tornar-se um hub de negócios capaz de ampliar a competitividade das cooperativas gaúchas no mercado nacional e internacional. Mais do que a representação institucional, a entidade passa a atuar como articuladora de oportunidades comerciais, conectando cooperativas, indústrias, compradores e novos mercados.

A proposta é organizar demandas, estimular rodadas de negócios qualificadas e apoiar a inserção das cooperativas em grandes canais de comercialização. Entre as frentes estruturantes dessa estratégia estão projetos estaduais de trade marketing, voltados a fortalecer a presença coordenada de produtos cooperativos no varejo. Além disso, o novo momento visa qualificar estratégias comerciais e incentivar a participação em feiras nacionais e internacionais.

Neste contexto, o novo posicionamento terá sua estreia na Expodireto Cotrijal 2026, realizada de 9 a 13 de março em Não-Me-Toque. Durante o evento, a Casa do Cooperativismo será estruturada como um ambiente de conexões e articulação de negócios, aproximando cooperativas, indústrias e agentes de mercado.

Com ambientes destinados a reuniões, encontros institucionais e ativações, o espaço foi concebido para funcionar como ponto de apoio às cooperativas presentes na feira. Mais do que apresentar produtos, a proposta é viabilizar oportunidades comerciais e fortalecer relações estratégicas.

O destaque da programação será o evento Conexão de Negócios, que acontecerá no dia 12 de março, às 16h, e funcionará como o espaço oficial de networking da Casa do Cooperativismo, recebendo cooperativas, grandes nomes da indústria agrícola e entidades representativas. A iniciativa foi criada para aproximar cooperativas compradoras, fornecedores e parceiros estratégicos, reforçando o papel do Sistema Ocergs como articulador de negócios para o setor.

Outro diferencial desta edição será um espaço dedicado à apresentação do portfólio de serviços da entidade. O Time de Soluções do Sistema Ocergs estará disponível para apresentar iniciativas voltadas ao acesso a mercados, promoção comercial conjunta e apoio personalizado às cooperativas. Entre os ambientes da Casa, o Espaço SomosCoop também estará presente, reunindo produtos de cooperativas gaúchas que utilizam o carimbo SomosCoop e integram atualmente a Vitrine SomosCoop.

A Casa do Cooperativismo reforça o compromisso do sistema como articulador estratégico entre a indústria e o produtor. "Além da representação política que é inerente ao nosso trabalho, nós precisamos representar e defender os interesses das cooperativas, nós também temos todo um processo de gestão, profissionalização e monitoramento das cooperativas. Agora, nós estamos entrando nesse terceiro estágio, que é a criação de um Hub de Negócios", explica o presidente do Sistema Ocergs, DArci Hartmann.

A programação completa da casa pode ser conferida no site do Sistema Ocergs.