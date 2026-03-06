Unifael marca aniversário de Porto Alegre com incentivo à graduação presencial e foco em empregabilidade

No mês em que Porto Alegre celebra mais um aniversário, a Capital revisita sua trajetória de desenvolvimento em meio a transformações econômicas. A reconfiguração do setor de serviços, o avanço da área da saúde e a consolidação de atividades ligadas à gestão e à economia criativa ampliam a exigência por profissionais com formação superior e preparo técnico.

“Porto Alegre vive um momento que exige qualificação e capacidade de adaptação”, afirma Gisele Possebon, diretora da Unifael na Capital. Segundo ela, empresas buscam formação consistente e visão prática, o que torna o ensino superior um diferencial concreto na ampliação da empregabilidade e da renda.

Entre os segmentos com maior demanda estão saúde, serviços jurídicos e gestão. Na área de saúde, inclusive, há uma demanda crescente por profissões em ascensão, como a de Terapia Ocupacional, além de profissões mais tradicionais cujo mercado profissional segue em alta, como Odontologia. O fortalecimento de negócios locais também eleva a busca por qualificação alinhada às exigências do mercado.

A conclusão da graduação, observa a diretora, impacta a trajetória salarial ao ampliar o acesso a posições com melhores perspectivas de crescimento. Além do conhecimento técnico, a formação acadêmica desenvolve competências analíticas e habilidades interpessoais valorizadas pelas organizações.

Neste contexto, a instituição associa o Mês do Consumidor a uma estratégia de acesso ao ensino superior. A unidade presencial de Porto Alegre oferece primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 69 por meio do Programa Ser Solidário. A condição foi estruturada para reduzir a barreira inicial de ingresso e permitir que mais estudantes iniciem a graduação com planejamento financeiro.

“O objetivo é facilitar o primeiro passo de quem deseja se qualificar e encontra limitações orçamentárias”, explica Gisele. A iniciativa busca estimular a formação profissional e contribuir para o desenvolvimento econômico e social da cidade.

O perfil dos alunos é plural, reunindo jovens em início de trajetória e profissionais que buscam reposicionamento. A modalidade presencial, que oferece os cursos de Direito, Enfermagem e Odontologia, favorece o networking, a vivência prática e a aproximação com empresas locais, ampliando oportunidades de inserção no mercado. A unidade funciona no 4º andar do Bourbon Shopping Wallig.