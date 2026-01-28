PUCRS é destaque em avaliações nacionais e consolida excelência acadêmica

Com resultados que ganham projeção nacional, a PUCRS se destaca em duas avaliações estratégicas do ensino superior brasileiro: o Enamed , voltado à formação médica, e a Avaliação Quadrienal 2021–2024 da Capes. O desempenho reafirma a presença da Universidade entre as instituições de referência no País, com indicadores de qualidade consolidados da graduação à pós-graduação.

Os resultados refletem um projeto acadêmico construído de forma consistente, que integra ensino, pesquisa e inovação, sustentado por investimentos permanentes em infraestrutura, qualificação docente e ambientes de aprendizagem alinhados às demandas da sociedade. A convergência de bons desempenhos em avaliações distintas evidencia a capacidade institucional da PUCRS de manter padrões elevados de qualidade em diferentes níveis de formação .

Excelência acadêmica reconhecida nacionalmente GIORDANO TOLDO/ DIVULGAÇÃO/ JC

No Enamed , avaliação aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o curso de Medicina da PUCRS obteve conceito 5, a nota máxima da avaliação , alcançando o melhor desempenho do Rio Grande do Sul. Para o reitor da PUCRS, Ir. Manuir Mentges, o resultado representa mais do que um reconhecimento acadêmico.

“Este resultado reafirma um compromisso institucional que vai além dos indicadores: formar médicos com excelência técnica, ética e sensibilidade humana. Esse desempenho é fruto do trabalho consistente de professores, estudantes e equipes acadêmicas, alinhados a um projeto educacional que coloca a vida, a ciência e a sociedade no centro da formação” , destaca.

O decano da Escola de Medicina da PUCRS ressalta que o desempenho é consequência direta de uma formação estruturada ao longo do tempo. Segundo ele, a qualidade do corpo docente e discente é um dos principais diferenciais do curso.

“Temos mais de 150 professores, todos com mestrado ou doutorado, e praticamente todos com atuação direta nos campos de prática onde nossos alunos também estão inseridos” , afirma o professor Leonardo Pinto.

Outro ponto destacado é a diversidade dos campos de prática, que garantem uma formação alinhada à realidade do sistema de saúde. Os estudantes atuam em ambientes de assistência junto aos professores, como o Hospital São Lucas e o Centro de Extensão Universitária Vila Fátima, além de convênios com instituições como o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e a rede do Hospital Divina Providência.

A formação médica é fortalecida, ainda, por estratégias de inovação no ensino, com destaque para o uso da simulação realística, e pela forte integração com a pesquisa e a pós-graduação. A Escola de Medicina mantém três programas de pós-graduação, com cursos de mestrado e doutorado avaliados com conceitos de excelência, além de laboratórios e estruturas dedicadas à produção científica.

Na Avaliação Quadrienal da Capes , a PUCRS foi novamente reconhecida pela excelência de sua pós-graduação stricto sensu. Entre as instituições brasileiras com mais de 10 Programas de Pós-Graduação (PPGs), a Universidade obteve média 6,05 , classificação atribuída a programas com padrão de excelência internacional.

Como destaque desta edição, dois programas conquistaram a nota máxima 7 : Comunicação Social e Engenharia e Tecnologia de Materiais. Outros seis programas mantiveram o conceito 7, enquanto diferentes áreas preservaram o conceito 6, o que levou a PUCRS a atingir 70% dos seus programas no Programa de Excelência Acadêmica da Capes .

Para o diretor de Pós-Graduação, Luiz Gustavo Leão Fernandes, os resultados refletem o trabalho coletivo da comunidade acadêmica.

“O resultado excepcional alcançado pelos Programas de Pós-Graduação da PUCRS na Avaliação Quadrienal da Capes é motivo de grande orgulho para toda a nossa comunidade acadêmica. Ele reflete uma trajetória institucional consistente, marcada pelo investimento contínuo na excelência acadêmica, na pesquisa de impacto e na formação avançada” , afirma.

A PUCRS convida os futuros estudantes e a comunidade a conhecerem de perto sua estrutura acadêmica, seus cursos de graduação e pós-graduação e as diferentes formas de ingresso. Ingresse em uma instituição que alia tradição, inovação e qualidade reconhecida nacionalmente na formação de profissionais preparados para fazer a diferença.