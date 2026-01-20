Banrisul convida você a levar para 2026 apenas o seu melhor

O Banrisul apresenta sua campanha de final de ano convidando os gaúchos a refletirem sobre o que verdadeiramente merece ser levado para um novo ciclo. Com a trilha sonora da música Felicidade, um dos clássicos eternizados por Lupicínio Rodrigues, na interpretação da cantora Luísa Sonza, a ação transforma a virada de ano em um gesto de cuidado, memória e esperança.

Com o conceito “Leve para 2026 apenas o seu melhor”, a campanha propõe a seguinte analogia: pessoas que se preparam para mudar de casa organizam, em caixas, aquilo que não pode ficar para trás — memórias, afetos, sonhos e tudo aquilo que constrói quem somos. A nova morada simboliza 2026, um novo tempo, um recomeço que pede escolhas mais conscientes e mais leves.

De acordo com o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, em um ano marcado por desafios, a instituição deseja reforçar uma mensagem de acolhimento, união e pertencimento. “Essa ação convida cada gaúcho e gaúcha a levar para 2026 aquilo que tem mais valor: seus afetos, seus sonhos e tudo o que constrói a sua história”, destacou.

Para a superintendente de Marketing do Banrisul, Vannice Arrais Ramos, a campanha traduz o papel do Banco como parceiro da vida real das pessoas: “O filme convida o público a olhar para dentro e refletir sobre o que realmente importa — aquilo que não ocupa espaço físico, mas preenche a vida de significado e afeto”, afirmou.