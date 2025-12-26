Sindiatacadistas RS elege nova diretoria para o período de 2026 a 2030

Sindiatacadistas RS Fecomércio RS para o mandato de 6 de fevereiro de 2026 a 5 de fevereiro de 2030. A eleição, realizada a cada quatro anos, reafirma o papel da entidade como instância de articulação estadual do setor atacadista e como espaço de representação integrada das diferentes realidades regionais do Rio Grande do Sul. O Grupoconcluiu, em dezembro de 2025, o processo eleitoral que definiu a nova Diretoria, o Conselho Fiscal e os Delegados Representantes junto àpara o mandato de 6 de fevereiro de 2026 a 5 de fevereiro de 2030. A eleição, realizada a cada quatro anos, reafirma o papel da entidade como instância de articulação estadual do setor atacadista e como espaço de representação integrada das diferentes realidades regionais do Rio Grande do Sul.

O pleito ocorreu no dia 11 de dezembro, das 9h às 18h, em formato totalmente online, por meio da plataforma Eleja Online, conforme previsto no regulamento eleitoral da entidade. A votação foi secreta e contou com a participação de empresas associadas adimplentes vinculadas aos sete sindicatos que compõem a base do Sindiatacadistas RS. Para o atual presidente, Zildo De Marchi, o engajamento registrado reflete um momento institucional sólido. “A participação dos associados foi muito positiva e demonstra que os sindicatos de base se reconhecem representados e participativos nas decisões estratégicas do setor”, avalia.

A adoção do modelo eletrônico de votação foi apontada pela entidade como um fator decisivo para ampliar a participação e fortalecer a legitimidade do processo. Segundo De Marchi, a modalidade online garante segurança, transparência e equidade. “Utilizamos uma plataforma certificada, com duplo fator de segurança, que permite ao associado registrar e comprovar seu voto. Além disso, eliminamos barreiras geográficas que antes dificultavam a participação de empresas do interior do Estado”, destaca. Este foi o segundo mandato consecutivo em que o Sindiatacadistas RS adotou esse formato.

A composição da nova diretoria seguiu critérios de representatividade regional, diversidade de portes empresariais e segmentos do atacado, além de experiência sindical e capacidade de articulação institucional. A presença de lideranças indicadas pelos sete sindicatos da base fortalece a pluralidade de visões e contribui para uma atuação mais estratégica. “Essa diversidade é um dos principais ativos da nova gestão, pois qualifica o processo decisório e torna a atuação da entidade mais sensível às especificidades regionais”, afirma o presidente.

Entre os principais desafios que estarão no centro da agenda do novo mandato está a reforma tributária e seus impactos sobre o setor atacadista. A entidade, em conjunto com sua assessoria jurídica, acompanha de perto as mudanças e prazos previstos. “Estamos atentos para orientar os associados nesse período de transição e também atuamos por meio de ações coletivas para recuperação de tributos pagos indevidamente, contribuindo para o fluxo de caixa das empresas”, explica De Marchi.

Outros temas estratégicos incluem logística, custos operacionais, escassez de mão de obra qualificada e complexidade regulatória, desafios que se manifestam de forma distinta nas diferentes regiões do Estado. A nova diretoria pretende fortalecer a escuta regional, ampliar a interlocução com o poder público e intensificar a atuação conjunta com os sindicatos de base.

Na relação institucional, o Sindiatacadistas RS segue como a voz unificada do setor na interlocução com a Fecomércio RS e demais entidades representativas. “Essa articulação é fundamental para levar as demandas regionais ao debate estadual e construir posicionamentos sólidos diante de um cenário econômico e regulatório em constante transformação”, ressalta.