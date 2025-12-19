A água, a saúde e a história que construímos

Por Gustavo Feddersen – CEO da Axell Banheiras e SPAs

A água é, sem dúvida, um dos elementos mais completos quando falamos de saúde humana. Ela participa de processos fisiológicos fundamentais, regula a temperatura, revitaliza tecidos, melhora a circulação e promove equilíbrio interno. Mas há outra dimensão, igualmente forte, que poucas vezes é dita com clareza: a água também é afeto, memória e cura emocional. Ela nos acalma, nos organiza, nos devolve para o agora.

Quando pensamos nos benefícios da imersão, entendemos por que o uso terapêutico da água existe desde civilizações antigas. A ciência confirma o que o instinto sempre soube: a água reduz estresse, melhora a circulação, favorece a qualidade do sono, relaxa a musculatura, ajuda a regular processos fisiológicos e promove sensação de bem-estar. O contato com a água ativa emoções positivas, regula a respiração e aciona sensações de conforto que o corpo reconhece instintivamente. Por isso, água é um instrumento de saúde.

É da união entre ciência e sensibilidade que nasce o conceito de SPA (Sanus Per Aquam - saúde pela água) que sempre serviu como fundamento da nossa atuação na Axell Banheiras e SPAs. Desde que iniciamos a empresa, há 30 anos, nosso propósito nunca foi simplesmente fabricar banheiras. Nosso propósito sempre foi criar soluções que cuidassem de pessoas, por meio daquilo que a água tem de mais precioso: sua capacidade de restaurar.

Nossa história começou com duas visões complementares. Meu sócio Gaston Peruzzo, engenheiro inquieto, enxergava possibilidades onde ainda havia limitações. Eu, com olhar administrativo e estratégico, acreditava na capacidade de transformar ideia em estrutura, propósito em negócio, futuro em realidade. Essa união foi decisiva para que a Axell pudesse dar seus primeiros passos.

Mas o início dessa parceria foi marcado por muitos desafios. Mesmo com disposição, trabalho intenso e vontade de fazer acontecer, fomos impactados pela nossa inexperiência e por fatores externos, como o cenário econômico nacional da época e a falta de uma visão mais ampla do negócio, incluindo aspectos sociais que acabam influenciando diretamente qualquer empreendimento. Diante desse conjunto de obstáculos, juntos vivemos a falência de um negócio em Porto Alegre. Foi uma experiência dura, mas que trouxe lições valiosas e renovou nossa força de empreender. Transformando aquela dificuldade em aprendizado, seguimos adiante e nos estabelecemos na pequena Nova Prata, em 1995.

Essa mudança representou mais do que um novo endereço. Representou amadurecimento e fortalecimento necessários para construir o que temos hoje. Foi nesse cenário que a Axell ganhou identidade, estrutura e rumo. Em um pavilhão modesto, começamos a desenhar a empresa que somos hoje: sólida, inovadora, comprometida com qualidade e guiada pelo princípio de desenvolver soluções que melhorem a vida das pessoas.

Crescemos de forma consistente. Ampliamos linhas, aprimoramos processos, incorporamos tecnologia, elevamos padrões industriais. Trouxemos ergonomia, eficiência energética, sistemas mais silenciosos, tecnologia e um desenho industrial que traduz bem-estar com sofisticação. Estruturamos uma planta de 2.200 metros quadrados, formamos uma equipe de profissionais qualificados e expandimos fronteiras. Criamos uma engenharia própria, com identidade e confiabilidade. Assim como a água, seguimos em movimento. Absorvemos aprendizados, moldamo-nos às circunstâncias e transformamos desafios em energia para seguir fluindo. Com o tempo, a Axell não apenas encontrou seu curso natural: ela se tornou fonte. Fonte de inovação, de confiança, de qualidade e de bem-estar. Hoje, é referência porque nunca deixou de correr, de evoluir, de se renovar e representa o Brasil também em mercados internacionais, consolidando parcerias que reforçam nossa atuação dentro e fora do País.

Antes mesmo de se falar amplamente sobre wellness, qualidade de vida e autocuidado, nós já acreditávamos que trazer bem-estar para dentro da casa das pessoas seria uma necessidade crescente. Acima de tudo, mantivemos um valor que sempre esteve na raiz da empresa: o respeito pelo papel da água na vida das pessoas. Não tratamos a água como um componente. Tratamos como essência. Porque ela é, ao mesmo tempo, técnica e emoção. É eficiente e afetiva. É útil e simbólica.

Ao longo destas três décadas, vimos famílias transformarem casas. Vimos pessoas redescobrirem sua própria rotina através do cuidado. Afinal, vivemos um movimento global em que as pessoas buscam, dentro de casa, aquilo que antes era encontrado apenas em clínicas de bem-estar. O estilo de vida mais saudável se tornou um dos pilares mais fortes da vida contemporânea. Cada vez mais, o bem-estar é construído na rotina, e não apenas nos finais de semana ou nas férias.

Vimos também arquitetos, engenheiros e profissionais de bem-estar criarem ambientes onde a água se torna protagonista. Essa visão nos levou a construir um padrão industrial próprio que hoje é referência. Esse compromisso com a engenharia de bem-estar não é discurso. É prática. Por isso, investimos continuamente em tecnologia, pesquisa e inovação. Criamos linhas capazes de atender desde projetos residenciais até instalações corporativas e de hospitalidade, garantindo conforto, segurança e saúde.

Ao olhar com orgulho para nossa trajetória, vejo que a Axell cresceu porque nunca se afastou desse propósito. Crescemos porque acreditamos na saúde pela água. Crescemos porque valorizamos pessoas: colaboradores, parceiros, clientes. Crescemos porque mantivemos disciplina, visão e responsabilidade.

Hoje, celebrar os 30 anos da Axell é celebrar maturidade empresarial, inovação contínua e, sobretudo, o compromisso de seguir cuidando das pessoas através do bem-estar. Porque, ao final de tudo, não trabalhamos apenas com produtos. Trabalhamos com experiências. Trabalhamos com qualidade de vida tendo a água como atriz principal. Água é engenharia, é ergonomia, mas também é emoção, memória e equilíbrio. É propósito. É tecnologia aplicada à saúde. É a convicção de que o lar deve ser um espaço onde corpo e mente encontram descanso, equilíbrio e aconchego. Hoje, mais do que nunca, sabemos que a água não hidrata apenas o corpo. Ela hidrata memórias, emoções, afeto. E, quando bem utilizada, tem o poder de devolver ao ser humano aquilo que mais falta no mundo atual: saúde, descanso, autocuidado e presença.

Como a água, a Axell segue em constante movimento: transparente, forte e indispensável para quem busca qualidade de vida. E assim seguiremos evoluindo, expandindo e honrando nosso propósito. Porque ainda há muito a construir!