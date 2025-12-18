Liberta Investimentos fortalece o planejamento patrimonial para proteger fortunas em tempos instáveis

A combinação entre incertezas políticas, mudanças recorrentes na legislação e um ambiente fiscal desafiador tem levado empresários e investidores brasileiros a reavaliar a forma como organizam e protegem seu patrimônio. Nesse contexto, o atendimento especializado, especialmente por meio do financial planning, vem se consolidando como ferramenta essencial para quem busca segurança, previsibilidade e alinhamento entre patrimônio e objetivos de longo prazo.

A instabilidade econômica e fiscal é um dos principais fatores de preocupação. Alterações frequentes nas regras tributárias dificultam o planejamento e ampliam a complexidade da gestão patrimonial. Entre os pontos que mais exigem atenção estão a tributação de dividendos, a criação de um Imposto de Renda mínimo para pessoas físicas e a implementação gradual da reforma tributária baseada no modelo de Imposto sobre Valor Agregado. “São mudanças constantes que dificultam o planejamento e aumentam a insegurança de quem investe”, avalia Eduardo Bugs, CEO da Liberta Investimentos.

Essas transformações impactam diretamente famílias empresárias, que historicamente utilizavam os dividendos como principal forma de retirada de recursos. Diante desse cenário, torna-se necessário revisar estruturas, buscar eficiência tributária e repensar estratégias de longo prazo com apoio técnico qualificado. É nesse ponto que o financial planning se diferencia ao ampliar o olhar da alocação de capital para além das aplicações tradicionais.

Esta abordagem analisa o patrimônio de forma integrada, considerando investimentos, participações societárias, imóveis, proteção patrimonial, sucessão e organização do fluxo de renda. “A indústria evoluiu quando passou a entender por que o cliente investe e o que ele quer construir com esse patrimônio”, afirma Bugs.

Outro movimento que ganha relevância é a diversificação no mercado internacional, estratégia adotada para reduzir a concentração de recursos no ambiente doméstico, marcado por volatilidade e incertezas regulatórias. Embora o acesso a esses mercados esteja mais facilitado, a estratégia exige orientação especializada, capaz de avaliar riscos, impactos tributários e aderência ao planejamento patrimonial.

Nesse contexto, o Grupo Liberta oferece a seus clientes educação, gestão de recursos no exterior e modelos de assessoria e consultoria de investimentos. Fundada em 2002, é uma das pioneiras em oferecer todos os modelos de atendimento. São R$ 8 bilhões sob custódia e mais de 15 mil clientes. Com duas operações independentes, a Liberta Wealth e a L&S Investment Advisor, o grupo possui também a Liberta Investimentos, integrante da rede XP, figura entre os escritórios mais premiados do país, com sete assessores no Top 50 da plataforma, mais de 150 profissionais e sedes em Porto Alegre, Balneário Camboriú e Miami.