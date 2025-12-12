ULBRA Play, o novo hub de comunicação da Universidade, será lançado nesta terça-feira

A Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) apresenta nesta terça-feira (16) um dos movimentos mais simbólicos de sua transformação institucional. Após avançar em um amplo processo de reestruturação financeira, acadêmica, administrativa e tecnológica, a instituição lança oficialmente o ULBRA Play, um hub de comunicação que reunirá, em um só ecossistema, toda a produção institucional, cultural, artística e acadêmica da Universidade. O evento será realizado às 19h, no Prédio 16 do campus Canoas.

Com 50 mil alunos, mais de 1,5 mil técnicos administrativos e 1,6 mil docentes, a ULBRA vive uma fase de retomada e crescimento, na qual projetos, histórias e iniciativas da comunidade acadêmica ganham visibilidade em um ambiente mais integrado e inovador. O ULBRA Play nasce justamente para potencializar essa nova etapa, conectando plataformas, linguagens e públicos.

O hub reúne a TV ULBRA, a Rádio MIX 107.1 FM, a ULBRA Records — gravadora que também será apresentada ao público durante o evento — e os demais setores de comunicação da instituição. O ambiente integrará programas, entrevistas, transmissões ao vivo, séries especiais, podcasts, produções musicais e conteúdos exclusivos, reforçando a presença da Universidade na Região Metropolitana e em todo o país.

Para o superintendente de Relações Institucionais e de Comunicação da ULBRA, Ruy Irigaray, o lançamento representa mais do que a inauguração de uma plataforma. "A ULBRA Play simboliza a virada de página de uma universidade que voltou a crescer, inovar e acreditar no poder da comunicação. É um espaço de conexão entre pessoas, ideias e projetos. Queremos que nossos alunos sejam protagonistas, que nossos professores tenham voz ampliada e que a sociedade reconheça a força cultural, acadêmica e comunitária da ULBRA. Este hub é a materialização de um novo tempo, mais integrado, moderno e cheio de possibilidades."

A ULBRA Records, nova produtora e gravadora oficial da instituição, ampliará sua atuação em projetos musicais, trilhas sonoras, podcasts e iniciativas culturais ligadas tanto à comunidade acadêmica quanto ao cenário artístico regional.

Já a TV ULBRA e a Rádio MIX 107.1 FM, veículos consolidados da Universidade, fortalecem o ecossistema com uma presença informativa, cultural e educacional alinhada ao ambiente digital e ao novo posicionamento institucional.

A cerimônia de lançamento do ULBRA Play contará com uma programação especial e marca um passo decisivo no projeto de modernização e integração da comunicação universitária, reforçando o compromisso da ULBRA com inovação, criatividade e relevância social.