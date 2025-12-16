Amaiivos: o primeiro bairro vertical do Rio Grande do Sul chega a Santa Maria

Santa Maria, cidade polo de sua microrregião e referência na mesorregião central do Rio Grande do Sul, recebe um marco inovador no setor imobiliário: o Amaiivos, o primeiro bairro vertical do estado, desenvolvido pela Construtora Jobim, reconhecida por mais de 129 mil m² construídos e 2.870 unidades entregues ao longo de três décadas de atuação. Localizado em uma das áreas mais valorizadas da cidade, o empreendimento combina modernidade, conforto e experiências exclusivas para moradores e investidores.

Amaiivos: o novo bairro vertical que redefine viver em Santa Maria NEORAMA/ Divulgação/ JC

O projeto, já em construção, é formado por duas torres residenciais com mais de 100 metros de altura, integradas a um shopping com mais de 100 lojas, ancorado por um supermercado consolidado. Com unidades de 1, 2 e 3 dormitórios e studios, atende diferentes perfis, desde famílias que buscam praticidade até universitários e profissionais que desejam qualidade de vida em um endereço estratégico.

Mais do que um condomínio, o Amaiivos oferece um estilo de vida completo. O conceito de resort urbano inclui piscina semiolímpica, quadras de padel e beach tennis, campo de futebol, pista de caminhada, academia, playground, pet space, pool house e salões de festas. Cada espaço foi planejado para garantir lazer, bem-estar e integração social sem sair do local, criando uma sensação permanente de férias.

A escolha de Santa Maria reflete seu rápido desenvolvimento urbano, impulsionado pela presença da Universidade Federal, da Base Aérea e de importantes instituições. Com população estimada em 272 mil habitantes, presença flutuante de estudantes e militares, Santa Maria é a quinta cidade mais populosa do estado e ocupa o quinto lugar em PIB entre municípios gaúchos com mais de 100 mil habitantes.

Para investidores, o Amaiivos representa valorização, liquidez e rentabilidade em uma região nobre que concentra serviços, acessibilidade e vizinhança qualificada. Para os moradores, significa conforto, exclusividade e um estilo de vida alinhado às tendências urbanas, equilibrando espaço construído e convivência humana.