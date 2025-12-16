Promoção oferece benefícios ao cliente do Banrisul na contratação do BanriCap Sonhos

O Banrisul, em parceria com a Rio Grande Capitalização, está realizando a promoção Realize seus sonhos com BanriCap Sonhos, com foco no relacionamento e benefícios ao cliente. Aqueles que contratarem o produto BanriCap Sonhos, pelo aplicativo do Banco, no valor mínimo de R$ 200,00, até o dia 31 de dezembro, receberão um voucher de R$ 50,00 para assinar uma das maiores plataformas de streaming ou abater no valor da mensalidade, caso já sejam assinantes. O voucher é enviado automaticamente após a emissão do título de capitalização, para o e-mail cadastrado pelo cliente.

A ação reforça o compromisso em oferecer vantagens alinhadas ao comportamento do consumidor moderno, que valoriza conveniência, recompensas e experiências positivas. “Estamos conectando resultados à experiência do cliente. Unimos economia e benefício, estimulando o hábito de guardar com prazer e propósito”, destaca o diretor da Banrisul Seguros, Agomar Aliatti.

Além de oferecer benefícios diretos, como praticidade na reserva - já que o valor guardado sai automaticamente da conta do cliente, sem necessidade de movimentações mensais - a capitalização também proporciona participação em sorteios semanais, mensais e semestrais; ampliando as chances do cliente ser premiado.

A estratégia na oferta de benefícios ao cliente demonstra o compromisso com a educação financeira e o fortalecimento da cultura de economia programada.