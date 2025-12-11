ULBRA Play, o novo hub de comunicação da Universidade, será lançado no dia 16

A Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) avança em mais uma etapa de sua transformação institucional. Após um amplo processo de reestruturação financeira, acadêmica, administrativa e tecnológica, a instituição inicia um novo ciclo voltado à integração, inovação e ao fortalecimento de sua presença digital.

No dia 16 de dezembro, às 19h, no Prédio 16 do campus Canoas, será lançado oficialmente o ULBRA Play, o novo hub de comunicação que reunirá, em um único ecossistema, toda a produção institucional, cultural, artística e acadêmica da Universidade.

Com 50 mil alunos, 1.519 técnicos administrativos e 1.642 docentes, a ULBRA celebra uma fase de expansão que devolve protagonismo à comunidade acadêmica, permitindo que suas produções, projetos e histórias ganhem ainda mais visibilidade em um ambiente moderno, criativo e colaborativo.

O ULBRA Play integra a TV ULBRA, a Rádio MIX 107.1, a ULBRA Records — gravadora que também será lançada durante o evento — e os demais setores de comunicação da instituição. O novo hub reunirá programas, entrevistas, séries especiais, transmissões ao vivo, podcasts, produções musicais e conteúdos exclusivos, fortalecendo a identidade institucional e ampliando a presença da Universidade na Região Metropolitana e em todo o país.

Para o superintendente de Relações Institucionais e de Comunicação da ULBRA, Ruy Irigaray, o lançamento representa muito mais do que uma nova plataforma. "A ULBRA Play simboliza a virada de página de uma universidade que voltou a crescer, inovar e acreditar no poder da comunicação. É um espaço de conexão entre pessoas, ideias e projetos. Queremos que nossos alunos sejam protagonistas, que nossos professores tenham voz ampliada e que a sociedade reconheça a força cultural, acadêmica e comunitária da ULBRA. Este hub é a materialização de um novo tempo, mais integrado, moderno e cheio de possibilidades."