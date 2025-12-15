Rota FIERGS percorre 3,5 mil quilômetros para ouvir as prioridades da indústria gaúcha

Com a proposta de interiorizar a atuação do Sistema FIERGS e ouvir as demandas onde elas nascem, o Rota FIERGS percorreu mais de 3,5 mil quilômetros em 2025 para chegar a 10 regiões do estado e ouvir de perto 1,5 mil pessoas. Ao longo das visitas, que mobilizaram lideranças empresariais e gestores públicos locais, surgiram 52 demandas prioritárias que refletem os desafios enfrentados por 497 municípios, e que agora orientam a atuação do Sistema FIERGS para fortalecer infraestrutura, educação, tecnologia e atração de investimentos.

A partir de imersões que começaram em maio deste ano, com a presença do presidente Claudio Bier e de membros da diretoria e equipes técnicas, a iniciativa vem fortalecendo a atuação da Federação em todas as regiões do Rio Grande do Sul e expandindo o atendimento às indústrias gaúchas. “Acredito que o desenvolvimento do estado passa pela presença da indústria em todas as suas regiões. Portanto, o Sistema FIERGS tem de estar presente em cada localidade de forma integrada. É uma maneira de ouvir as necessidades das regiões e dos setores, colocando a estrutura da entidade à disposição para apoiá-los”, reforça Bier.

Entre os principais focos definidos pela base industrial, destacam-se a urgência em resolver os gargalos de infraestrutura; o investimento contínuo em educação e qualificação de mão de obra; a ampliação da utilização de tecnologia como ferramenta para inovação e ganhos de produtividade; e a atração de investimentos robustos que auxiliem na geração de novas oportunidades.

O projeto de interiorização foi iniciado ainda em dezembro do ano passado, com a nova divisão geográfica do Sistema FIERGS, a qual organizou os 497 municípios do estado em 10 regiões unificadas. Em cada uma delas, atua um vice-presidente regional, responsável por representar a entidade e liderar as ações de interiorização, com a realização dos encontros de trabalho em todas essas regiões.

A proposta de realização do Rota FIERGS está alinhada ao objetivo de fortalecer o setor industrial em todo o estado. É um momento em que diretoria e equipes visitam a região, conversam com as lideranças e, com base nos pilares da gestão, identificam suas necessidades. Além disso, o projeto de interiorização se apresenta como uma forma de ampliar o atendimento realizado pela FIERGS às pequenas e médias indústrias, as quais representam grande parte das 52 mil empresas do setor no estado, outra meta da gestão de Claudio Bier.

A programação dos encontros envolve apresentações do modelo de gestão integrado, das metas regionais e dos programas sistêmicos, realizadas pela diretora-executiva e de Relações Institucionais do Sistema FIERGS, Ana Paula Werlang, e pela diretora-geral do Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, Susana Kakuta.

Conforme Ana Paula, uma série de mudanças foi implementada na governança da entidade, desde o começo da gestão atual, para que fosse possível ampliar o atendimento às necessidades do setor industrial gaúcho. “Temos o objetivo de potencializar as demandas de cada região, trazendo-as para dentro do Sistema FIERGS. Todas as nossas áreas estão disponíveis para auxiliar as indústrias e os sindicatos”, destaca.

O Rota FIERGS não fez apenas o diagnóstico das necessidades regionais. Também foi o espaço de destaque para os investimentos que estão sendo realizados pelo estado. Até 2027, serão aplicados R$ 419,5 milhões em unidades do Sesi-RS e do Senai-RS, contemplando educação básica, profissional, saúde e tecnologia, atendendo às necessidades do setor industrial e com reflexos positivos em todas as comunidades. “O que se leva para a ponta no Rota FIERGS são investimentos que estão mapeados e orçados, mas podemos ajustar. Ao mesmo tempo em que levamos a informação de forma transparente, mostrando o que faremos na região e quando, também temos a oportunidade de testar se aquilo está valendo e fazer ajustes”, destaca Susana.

O Rota FIERGS reafirma que a força da indústria gaúcha está em sua diversidade e capilaridade, mostrando que, ao unir forças, a capacidade de realização é amplificada. “Com parceria e visão de futuro, estamos construindo hoje a indústria do amanhã. A rota está traçada”, conclui Bier.





Em cada encontro, uma história

Desde maio, foram realizados nove eventos, contemplando as 10 regiões administrativas do Sistema FIERGS

Vale do Sinos e Encosta da Serra

A primeira parada foi em Novo Hamburgo, dias 5 e 6 de maio, reunindo a comunidade industrial das regiões do Vale do Sinos (5,3 mil indústrias) e da Encosta da Serra (3,8 mil indústrias). O Sistema FIERGS projetou investimentos de até R$ 24 milhões, nos próximos dois anos, para as duas regiões. Para o Vale do Sinos, as prioridades eleitas foram a retenção de talentos nos setores mobiliário e construção, atualização tecnológica da Senai na área de borracha, o apoio à construção de um aeroporto em Nova Santa Rita e a captação de jovens talentos para a indústria por meio de Senai-RS e Sesi-RS. Na Encosta da Serra, as demandas foram a retenção de talentos de calçado e vestuário, o desenvolvimento de mão de obra técnica em galvanoplastia e a promoção de missões a feiras para abertura de mercados.

Em conjunto, participantes elegem as demandas prioritárias das regiões Dudu Leal, FIERGS, Divulgação

Vale do Taquari

A segunda parada do Rota FIERGS foi em Lajeado, em 29 de maio, reunindo empresas, sindicatos e gestores públicos dos 55 municípios dos vales do Taquari e do Caí que formam a região na qual estão instaladas 4,3 mil indústrias. Foram anunciados investimentos para as duas regiões na gestão 2024-2027 que ultrapassam os R$ 50 milhões. Oito prioridades foram eleitas, com foco na retenção e capacitação de jovens e adultos para atuação na indústria, infraestrutura logística, realocação do Senai Tecnologia de Alimentos para a região de Lajeado, criação de um hub de inovação, adesão à atração de investimentos para o polo de química de Montenegro e mitigação de cheias e navegabilidade.

Diretora Ana Paula Werlang destaca a estrutura do Sistema FIERGS a serviço das indústrias Dudu Leal, FIERGS, Divulgação

Região Noroeste

Os 500 quilômetros que separam Porto Alegre de Santa Rosa não foram impeditivos para que o Rota FIERGS fosse ao Noroeste para ter um encontro com a comunidade industrial da região no dia 26 de junho. A melhoria da infraestrutura de transporte e a criação de um laboratório de inovação estão entre as principais demandas da Região Noroeste. Para atender parte dessas necessidades, a região deve receber aproximadamente R$ 15 milhões em investimentos ao longo da gestão 2024-2027.

Presença do público foi destaque em todas as edições do Rota FIERGS Dudu Leal, FIERGS, Divulgação

Região Central

Em 31 de julho, o Rota FIERGS chegou a Santa Maria para receber os 48 municípios que formam a Região Central, como Alegrete, Cachoeira do Sul e Uruguaiana. Das 15 propostas, as cinco demandas prioritárias elencadas o apoio para o projeto de infraestrutura Titan, da UFSM, a articulação política pela resolução de gargalos logísticos, a viabilização de um hub de inovação, a articulação pela agilidade em projetos de dragagem de rios e a promoção de investimentos industriais.

Interiorização é oportunidade para aproximar a diretoria do Sistema FIERGS de lideranças locais Dudu Leal, FIERGS, Divulgação

Região Norte

Agosto foi a vez de Passo Fundo receber a comitiva da direção e do corpo técnico do Sistema FIERGS. No dia 14, os 88 municípios da região Norte, que abrigam mais de 4,8 mil fábricas e 68 mil empregos formais, elegeram prioridades para atuação do Sistema FIERGS, como potencializar compras públicas de indústrias gaúchas, fomento do interesse dos jovens em formação em áreas técnicas, crédito facilitado para micro e pequenas empresas e nova escola de formação de profissionais da construção civil em Passo Fundo. Também foram apresentados o investimento de cerca de R$ 3,3 milhões na atualização tecnológica de unidades do Senai.

Atividades do Rota FIERGS envolvem apresentações e definição de prioridades locais Dudu Leal, FIERGS, Divulgação

Região Sul

Investimentos em inovação, logística, educação e retenção de talentos foram as principais demandas da região Sul, que recebeu o Rota FIERGS em Pelotas no dia 25 de setembro. Os representantes dos 29 municípios ressaltaram a criação de um Centro de Competências para Biomanufatura Industrial (ramo da biotecnologia) inspirado na Universidade de Illinois, o desenvolvimento de programa de inovação para pequenas e microempresas, o fortalecimento da educação básica e profissional voltada ao mundo do trabalho e o apoio a projetos logísticos multimodais e requalificação do distrito industrial .

Sistema FIERGS também apresentou investimentos previstos para as regiões Dudu Leal, FIERGS, Divulgação

Vale do Rio Pardo

Não tem mês melhor para ir a Santa Cruz do Sul do que outubro, quando a cidade se dedica a comemorar a Oktoberfest. No dia 23, o Rota FIERGS aportou no Vale do Rio Pardo, com 23 municípios. As prioridades da região foram, entre outras, articulação política pela recuperação da malha viária da região, o fomento a programas de contraturno escolar e formação básica para preparar profissionais, a atuação junto aos órgãos públicos para dar velocidade à instalação do porto de Arroio do Sal. Também foi anunciada a construção do Complexo Educacional do Sesi em Santa Cruz do Sul, investimento de R$ 33 milhões.

Cobertura da imprensa local foi destaque nas edições, aproximando o Sistema FIERGS das comunidades Dudu Leal, FIERGS, Divulgação

Serra

A visita do Rota FIERGS à região da Serra, segundo maior polo industrial do estado, aconteceu em 27 de novembro. Formada por 42 municípios, a área abrange mais de 9,3 mil indústrias. No encontro em Caxias do Sul, as cinco prioridades eleitas foram a ampliação da capacidade de atendimentos em educação e qualificação técnica para Guaporé e região, a continuação do processo de modernização do maquinário das unidades do Senai, a implantação de unidade Sesi, Senai e IEL em Garibaldi, a ampliação da capacidade de atendimento do Sesi e Senai em Farroupilha e a atuação para adequação da idade mínima para atuação em ambientes insalubres. Foi anunciado um investimento de R$ 131,5 milhões entre 2025 e 2027.

Em 2026, Rota FIERGS vai voltar à estrada para atualizar as regiões sobre as prioridades Dudu Leal, FIERGS, Divulgação

Região Metropolitana

Viajar é muito bom, mas voltar para casa também é. E o Rota FIERGS encerrou sua jornada na sede do Sistema FIERGS em 3 de dezembro, reunindo os representantes de 49 municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte, suas mais de 10,8 mil indústrias, o que forma a principal região industrial do Rio Grande do Sul. A região demandou, entre outros temas, com a aproximação com governos em relação aos projetos de contenção de cheias, promoção política de valorização de produtos gaúchos, fortalecimento dos projetos de qualificação de mão de obra, qualificação de opções de transporte público e defesa, em Brasília, dos interesses da indústria. Os investimentos do Sistema FIERGS para 2024-2027 totalizam R$ 119,1 milhões na região.