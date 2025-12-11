Com logística inteligente e portfólio amplo, Plenobras eleva o padrão de eficiência para construtoras gaúchas

A necessidade de reduzir custos, acelerar cronogramas e garantir precisão técnica tornou o fornecimento de materiais um ponto crítico na construção civil. Nesse cenário, a Plenobras consolidou-se como uma das principais parceiras das construtoras do Rio Grande do Sul. A empresa atua como distribuidora especializada em soluções elétricas e hidráulicas e estruturou um modelo de atendimento que combina previsibilidade, escala e consultoria técnica personalizada. O resultado é um apoio direto à produtividade dos canteiros e à assertividade das decisões de compra.

O diretor comercial Leonardo Salles explica que a empresa cresceu acompanhando a profissionalização do setor. As obras se tornaram mais enxutas e as construtoras não querem mais manter grandes almoxarifados, pois isso gera custos, riscos e retrabalhos. Segundo ele, a Plenobras assumiu o papel de suporte externo, garantindo disponibilidade de estoque, qualidade e entregas sincronizadas com o cronograma, além de orientar equipes de obra em especificações e alternativas de aplicação.

A estratégia inclui uma curadoria criteriosa de fornecedores e a ampliação contínua do portfólio. Atualmente, a empresa conta com mais de 30 mil itens ativos, sempre selecionados de acordo com o comportamento real da demanda.

O gerente comercial Isac Cabral destaca o monitoramento contínuo das demandas do mercado. Segundo ele, a proposta é centralizar as compras das construtoras em um único fornecedor, reduzindo a necessidade de gerir diversos parceiros. Além disso, a empresa conta com um pós-venda ágil e eficiente na resolução de qualquer inconsistência.

A logística é um dos pontos mais valorizados pelas construtoras. Com frota própria e rotas estendidas, a empresa realiza entregas em até 24 horas para todo o Estado. Leonardo ressalta que este é um compromisso inegociável. Quando a construtora realiza a compra, precisa ter a certeza de que o material estará na obra no dia seguinte. Essa segurança sustenta a confiança construída ao longo dos anos.

A relação próxima com os fabricantes também fortalece a competitividade. A Plenobras negocia volumes expressivos e mantém condições comerciais estáveis, mesmo em períodos de forte oscilação de preços. Isac enfatiza que todos os acordos que garantem volume aos fabricantes são cumpridos integralmente, fator que reforça a credibilidade junto aos parceiros e viabiliza preços mais competitivos ao cliente final.

A combinação entre tecnologia, dados de consumo, logística eficiente e suporte técnico transformou a empresa em um parceiro estratégico para incorporadoras e construtoras. Leonardo resume essa atuação como a entrega de tranquilidade e competitividade, destacando que a construtora precisa concentrar sua energia no andamento da obra e não pode tolerar riscos de abastecimento.