Stok Center fortalece atuação no Litoral Norte com a inauguração da unidade de Imbé

O Stok Center amplia sua atuação no Litoral Norte gaúcho com a inauguração da loja de Imbé, que passa a integrar o conjunto de unidades já instaladas em Capão da Canoa, Torres e Tramandaí. A abertura ocorreu nesta terça-feira, 25 de novembro, na ERS 786, com uma estrutura moderna de 8.592 metros quadrados de área total e 3.728 metros quadrados destinados às vendas. A operação oferece 28 caixas, 360 vagas de estacionamento e gera 180 empregos diretos, impulsionando a economia regional.

O evento marcou também o anúncio da doação de 516.478,50 mil reais ao 9º Batalhão de Bombeiros Militar, responsável pelo atendimento de emergências no Litoral Norte. O aporte é realizado por meio do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, o PISEG, que permite ao setor privado apoiar a aquisição de equipamentos estratégicos. Com o recurso, o batalhão recebe uma ambulância, um barco motorizado e dois drones, ampliando sua capacidade de resposta em situações de resgate e salvamento.

A unidade de Imbé passa ainda a apoiar a Associação Beneficente Amigas da Mama do Litoral, a ABAMI, por meio do programa Troco Solidário. A iniciativa, criada em 2017, permite que consumidores doem uma pequena parte do valor de suas compras para contribuir com entidades sociais. Desde sua implantação, o programa já arrecadou mais de 4,6 milhões de reais e se consolida como uma das principais ações sociais da rede.

O movimento de expansão no Litoral Norte soma-se a investimentos em infraestrutura. Em outubro, o Stok Center confirmou o aporte de 6,9 milhões de reais para qualificação de um acesso à ERS 030, em Tramandaí, viabilizado pelo Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico, o PIAA. A iniciativa, executada em parceria com o governo estadual, busca melhorar a mobilidade, ampliar a segurança viária e beneficiar moradores e visitantes que utilizam o trajeto rumo às praias.

Para o presidente da Comercial Zaffari e do Stok Center, Sérgio Zaffari, a entrega da nova loja reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento regional. Segundo ele, “a presença em Imbé confirma nossa confiança no potencial desta comunidade e no futuro do Rio Grande do Sul. Cada inauguração traduz nosso esforço em promover serviços de qualidade e ações que geram impacto positivo”.