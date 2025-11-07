Campanha Tudo Gira Sobre Rodas: entrevista com Marcelo Diniz

1) Na sua visão, qual é a importância do transporte rodoviário para o setor de tintas — tanto na cadeia produtiva, com o deslocamento de insumos e matérias-primas, quanto na distribuição até os pontos de venda e clientes finais?

A logística é uma ferramenta essencial, inclusive de marketing, no segmento de tintas. No caso da Tintas Renner, o serviço ao cliente é nosso principal diferencial de valor. Uma entrega ágil e completa pode representar a diferença entre concluir ou não uma obra. Além de ser uma ferramenta de geração de valor, os custos otimizados de transporte dentro da indústria são fundamentais para a sustentabilidade do negócio, considerando que o frete e as despesas logísticas têm grande relevância na nossa estrutura.

2) O que aconteceria com o ritmo da produção e da distribuição de tintas caso o transporte rodoviário fosse interrompido por um determinado período?

Já vivenciamos esses efeitos em anos anteriores, e o transporte é, de fato, uma parte central do nosso negócio. Sem ele, nossos clientes não receberiam os produtos, nossa operação fabril ficaria paralisada e consumidores em todo o Brasil ficariam sem acesso às nossas tintas. Imagine os impactos na construção civil, com obras e reformas interrompidas, além das perdas de vendas no varejo — cada dia de comercialização faz diferença. Em resumo, nosso negócio depende 100% do transporte rodoviário para se manter sustentável.

3) Como o senhor avalia as concessões de estradas como alternativa para modernizar a infraestrutura viária do Estado e impulsionar o desenvolvimento econômico e logístico?

Vejo uma grande oportunidade no aumento dos investimentos em infraestrutura no Rio Grande do Sul. Isso traria um benefício muito relevante para o setor de tintas e de materiais de construção em geral, contribuindo para melhorar o nível de serviço, reduzir complexidades, otimizar custos e aumentar a satisfação dos clientes. Seria uma importante facilitação de negócios no Estado. A melhoria da infraestrutura por meio de investimentos compartilhados é uma excelente iniciativa para o Rio Grande do Sul.

4) Como o senhor interpreta essa mensagem no contexto da indústria de tintas e de que forma ela se conecta com o propósito e os valores da Tintas Renner?

Acredito que, como em todos os segmentos, o transporte é fundamental para os nossos negócios, para a vida da nossa equipe, de seus familiares e da comunidade da qual fazemos parte e com a qual contribuímos. É uma mensagem forte, que expressa profundamente a importância do transporte no nosso dia a dia. Gostei muito do insight e do selo da campanha. Parabéns pela iniciativa!

5) De que forma o setor de tintas — e especialmente empresas líderes como a Tintas Renner — pode contribuir para valorizar o transporte como vetor de desenvolvimento, segurança e prosperidade no Rio Grande do Sul?

Nosso papel é seguir inovando, inclusive na forma como transportamos nossos produtos, e continuar construindo uma relação duradoura com nossos parceiros transportadores, que são parte essencial da nossa estratégia de negócio. A segurança e a responsabilidade no transporte são prioridades, assim como o cumprimento integral das normas regulatórias. Buscamos sempre oferecer um diferencial percebido pelo lojista na ponta, que reconhece o valor do nosso serviço. O motorista é, muitas vezes, a face visível da nossa marca.