Campanha Tudo Gira Sobre Rodas: entrevista com Cesar Gioda Bochi

1. Como você considera o transporte de cargas rodoviárias na operação das cooperativas de produção?

O transporte rodoviário de cargas é absolutamente estratégico para as cooperativas de produção. Ele conecta o campo à indústria, e a indústria ao mercado. Sem essa logística, a engrenagem cooperativista simplesmente não gira. É por meio dele que os associados conseguem escoar sua produção, acessar insumos e manter a competitividade nesse setor tão relevante para o Brasil que é o Agronegócio.

2. O que representa o transporte de carga nas operações diárias das cooperativas?

Representa a continuidade dos negócios. O transporte é o elo que garante que o produto do associado chegue ao consumidor final com qualidade e no tempo certo.

3. Qual o impacto nas cooperativas caso o transporte fosse interrompido por um determinado período?

A interrupção do transporte tem potencial de gerar um efeito cascata: perdas na produção, desabastecimento, aumento de custos, quebra de contratos e, principalmente, prejuízos diretos aos associados. Isso poderia impactar até questões ainda mais abrangentes como a segurança alimentar e o desenvolvimento regional.

4. O que você gostaria de agregar sobre a importância do transporte no desenvolvimento do RS?

O transporte é um dos pilares do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Como instituição financeira cooperativa que nasceu no agro, sabemos a importância do setor para o estado. E é o transporte que viabiliza a integração entre regiões, fortalece cadeias produtivas e impulsiona a economia local. Investir em transporte é investir em inclusão, competitividade e geração de oportunidades para o estado.

5. O selo “EU APOIO A VIDA” remete à consciência de que não apoiar o transporte é negar sobrevivência às pessoas e aos negócios: você concorda?

Apoiar o transporte é apoiar a economia, o trabalho e o futuro das comunidades. Sem transporte, não há produção, não há abastecimento e não haverá prosperidade.

6. Quais são as suas sugestões para que pessoas físicas e empresas apoiem o movimento/campanha?

Sabemos que para tornar as regiões mais prósperas todos precisamos fazer nossa parte, por isso entendo como essencial nosso apoio e cobrança às políticas públicas que valorizem a infraestrutura e a segurança no transporte.

Reconhecendo e valorizando os profissionais do setor, que são essenciais para o funcionamento da economia. E principalmente, entendendo que apoiar o transporte é apoiar o Brasil que produz, que alimenta e que cresce.