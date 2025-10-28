Programa Transformar: Tramandaí anuncia R$ 504 milhões em investimentos para "antecipar 25 anos de futuro"

A Prefeitura de Tramandaí lançou seu mais ambicioso plano de desenvolvimento, o Programa Transformar. Trata-se de uma iniciativa que, por meio de um robusto "grande plano de engenharia financeira", irá injetar R$ 504 milhões em investimentos nos próximos quatro anos. O valor é um marco histórico: comparado à média de R$ 192,6 milhões aplicados ao longo dos últimos dez anos, o plano prevê executar o equivalente a 25 anos de aportes em apenas quatro.

O objetivo, segundo o Secretário Andrew Carvalho Pinto, que responde pela Secretaria da Fazenda, é "antecipar o futuro da cidade". O programa é baseado na premissa de que o investimento público fomenta o privado. "Onde o investimento público está acontecendo, o investidor privado também se anima a investir. E isso gera um ciclo virtuoso", explica o secretário. O montante de R$ 504 milhões é estruturado em cinco fontes de captação: recursos do Governo Federal (como o PAC), do Governo do Estado, Parcerias Público-Privadas (PPPs), financiamentos e recursos próprios do município.

Ao todo, o Transformar reúne 148 projetos. As intervenções são amplas, indo da infraestrutura urbana e turística à saúde, educação e segurança. Entre as obras de infraestrutura mais aguardadas estão a pavimentação da Beira-Mar, um investimento de R$ 18 milhões que ligará o Centro à Zona Sul pela orla; a humanização da entrada da cidade pela Avenida Fernandes Bastos, que receberá nova iluminação e ciclovia; e a construção de um moderno Centro Multiuso no Centro de Eventos, com auditório para 500 pessoas, visando fomentar o turismo de negócios.

Na área de segurança, estão previstas a nova sede da Guarda Municipal e um Posto Avançado de Operações de Salvamento Aquático do Corpo de Bombeiros. Este último, a ser construído na Beira-Mar, contará com heliporto, uma estrutura que "vai reduzir o tempo de socorro em pelo menos 15 minutos", destaca o secretário.

O legado social é um pilar central. O Transformar prevê ações para zerar a fila de espera da educação infantil (projeto que prevê R$ 40,8 milhões em ampliação da rede) e da atenção especializada a crianças neuroatípicas, com a construção do Centro de Atenção ao Autista. Na saúde, o plano visa aportar 20 equipes de Saúde da Família (ESF) para cobrir a população de quase 60 mil habitantes.

O plano busca ainda quebrar a "sazonalidade" do veraneio, um desafio histórico do litoral. "Tramandaí hoje já não é mais uma cidade pequena", afirma o secretário, ressaltando a necessidade de desenvolvimento contínuo. "Tramandaí tem uma vocação turística para além do veraneio. O turismo rural, o turismo de eventos, o turismo empresarial, o turismo religioso", aponta o secretário, mencionando também o potencial logístico da cidade. Para isso, o programa está "totalmente aberto" a investidores, convidando o setor privado a fazer parte dessa transformação.