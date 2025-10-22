Banrisul lança editais para venda de imóveis por meio de licitação eletrônica

O Banrisul publicou recentemente três editais de licitação eletrônica para a venda de imóveis localizados em Porto Alegre, em diversos municípios do interior do Rio Grande do Sul, em São Paulo e em Santa Catarina. Essa ação representa uma oportunidade para interessados em adquirir imóveis com preços competitivos e possibilidade de financiamento* com condições facilitadas.

Os imóveis disponíveis incluem opções residenciais, comerciais e terrenos. As licitações são realizadas no modo aberto, permitindo ampla participação e concorrência entre os interessados. Os editais podem ser consultados no site do Pregão Online Banrisu l , utilizando os números 0013073/2025, 0013067/2025 e 0013062/2025 como referência.

*Crédito sujeito à aprovação cadastral e demais condições do produto.