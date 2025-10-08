Brasil Mais Produtivo supera metas no RS, aposta em capacitação e anuncia linha de crédito para 2026

programa Brasil Mais Produtivo tem como objetivo fortalecer a competitividade das micro, pequenas e médias empresas brasileiras por meio da elevação da produtividade e da promoção da transformação digital. Com foco na otimização de processos industriais, a iniciativa oferece consultorias especializadas e aperfeiçoamento profissional em manufatura enxuta e eficiência energética. No Rio Grande do Sul, a atuação da FIERGS, através do Senai-RS, não só superou a meta de atender 600 empresas em 2025, como também se prepara para uma nova fase: a oferta de crédito subsidiado para modernização. tem como objetivo fortalecer a competitividade daspor meio da elevação da produtividade e da promoção da transformação digital. Com foco na otimização de processos industriais, a iniciativa oferece consultorias especializadas e aperfeiçoamento profissional em manufatura enxuta e eficiência energética. No, a atuação da, através do, não só superou a meta de atender 600 empresas em 2025, como também se prepara para uma nova fase: a oferta de crédito subsidiado para modernização.

Presidente da FIERGS, Cláudio Bier Luan Ulrich/ JC

A grande novidade para o próximo ano foi anunciada pelo presidente da FIERGS, Claudio Bier, e busca resolver um dos principais desafios das empresas. "Muitas vezes, nosso diagnóstico indica a necessidade de trocar um equipamento, como um compressor que está gastando energia demais, mas o empresário não tem dinheiro para isso. Então, ele vai ter uma verba subsidiada com uma taxa de juros que possa pagar", explicou Bier. A medida visa financiar os investimentos apontados como necessários durante a consultoria.

O programa funciona com uma metodologia aprofundada. Um consultor do Senai-RS realiza um diagnóstico presencial na empresa, com uma carga horária de 80 a 120 horas, dependendo do porte do negócio. Os resultados têm superado as expectativas, como detalha Susana Kakuta, diretora-geral do Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS. "A partir de um olhar clínico, conseguimos promover produtividade com baixo investimento. Temos relatos de empresas que registraram economia de energia de mais de 60% e aumentos de produtividade que, em alguns casos, chegam a 70%", destaca.

A Zelé Indústria de Alimentos Ltda. é um exemplo prático desse sucesso. Após receber a consultoria, a empresa percebeu uma "maior organização no chão de fábrica, melhor fluxo de trabalho e padronização de rotinas", relata Patrícia Klein Hoff. O impacto foi direto na "redução de custos operacionais, aumento da produtividade e na diminuição de retrabalhos".

Além da intervenção prática, o programa investe na autonomia da empresa, garantindo que o conhecimento adquirido permaneça. Everton Luis Fernandes do Amaral, gerente técnico do Senai-RS, destaca o que considera o ponto-chave da iniciativa: "O grande diferencial desse programa é que, além do consultor ir lá fazer uma intervenção, a empresa tem uma etapa de capacitação, de formação. Então, esse conhecimento acaba ficando dentro da empresa", explica. Essa etapa obrigatória de qualificação conecta a prática vista na consultoria com o aprendizado formal, o que foi sentido na Zelé. "A equipe se engajou, participou ativamente dos treinamentos e passou a entender a importância da melhoria contínua", conta Patrícia.

O acesso ao programa é facilitado: para micro e pequenas empresas, a consultoria é totalmente gratuita; para as de médio porte, há uma contrapartida de 30% do valor do projeto. A recomendação de quem vivenciou o processo é forte. "Com certeza. O programa é acessível, prático e traz resultados reais em pouco tempo", finaliza Patrícia Klein Hoff.