Publicada em 09 de Outubro de 2025 às 00:25

Últimos dias para as indústrias gaúchas se inscreverem na Feira de Hannover 2026

Delegação gaúcha participou da feira de Hannover em 2025

Delegação gaúcha participou da feira de Hannover em 2025

/FIERGS/ Divulgação/ JC
Estão abertas, até 26 de outubro, as inscrições para indústrias do Rio Grande do Sul interessadas em participar da Hannover Messe 2026, na Alemanha, que será realizada de 20 a 24 de abril. A feira terá o Brasil como país-parceiro oficial, garantindo uma visibilidade internacional inédita para a indústria nacional.
Tradicionalmente coordenada pela FIERGS, a missão é uma oportunidade estratégica para empresários gaúchos ampliarem conexões, trocarem experiências e conhecerem de perto as tendências da maior e mais moderna feira industrial do mundo. Desta vez, a organização das inscrições está sob responsabilidade da ApexBrasil, mas o Sistema FIERGS, em parceria com o Sebrae e outras entidades, dará total suporte às empresas gaúchas — incluindo intérpretes, programação exclusiva e apoio especial para expositores.
Na feira, a participação poderá ocorrer em diferentes formatos, desde missões de prospecção até estandes de exposição nos modelos Silver (9m²) e Gold (18m²), além de espaço para startups industriais, institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTs), universidades e centros de excelência. “Queremos levar a maior delegação da história do Rio Grande do Sul para a Hannover Messe. Este é o momento de mostrarmos ao mundo a força da indústria gaúcha em inovação, tecnologia e sustentabilidade. Cada empresa participante abrirá portas para novos negócios e mercados estratégicos”, destaca o presidente da FIERGS, Claudio Bier.
A Hannover Messe reúne mais de 130 mil visitantes e 4 mil expositores de mais de 60 países. O Pavilhão Brasil, com 2.000m², será uma vitrine da Nova Indústria Brasil, com foco em digitalização, robótica, automação, energia e sustentabilidade. A expectativa é de reunir cerca de 450 representantes brasileiros, fortalecendo a promoção internacional da indústria nacional.
As inscrições e o regulamento completo estão disponíveis no site da ApexBrasil: www.apexbrasil.com.br/hannovermesse2026.
Preparativos começaram na edição de 2025

Claudio Bier pretende ampliar participação brasileira

/FIERGS/ Divulgação/ JC
Os preparativos para edição 2026 da feira de Hannover começaram já em abril deste ano. Ao liderar a missão brasileira realizada pela FIERGS, o presidente da entidade, Claudio Bier, se reuniu com Jochen Köckler, presidente da Deutsche Messe AG, empresa que organiza a feira e outros eventos na Alemanha. Ambos conversaram sobre as perspectivas e reforçaram a expectativa para a edição do próximo ano, quando o Brasil será o país-parceiro do maior evento de tecnologia industrial no mundo. 
Na ocasião, Bier falou sobre a importância desta janela aberta com a Alemanha. "Hannover é uma oportunidade para uma troca interessante de informações, estamos sempre aprendendo, mas também trazemos novidades", afirmou. Também informou que o Brasil pretende ampliar a sua participação em 2026, passando para pelo menos 200 empresas. Este ano, a delegação brasileira contou com 75 integrantes. 
Já Jochen Köckler citou o papel fundamental da FIERGS neste protagonismo na feira de Hannover até a escolha do Brasil como país-parceiro na edição do ano que vem. Nessa condição, o país ganhará mais visibilidade no centro de exposições e terá mais acesso e facilidade para alavancar negócios, promover a sustentabilidade e a inovação. 
Segundo dados da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), atualmente a Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil. Em 2024, o fluxo comercial entre os dois países somou US$ 19,6 bilhões. Entre 2019 e 2024, as vendas externas para o mercado alemão cresceram em média 4,3%.

Visitas a empresas locais são diferenciais da missão

As visitas a empresas alemãs são uma tradição nas missões lideradas pela FIERGS a Hannover e configuram uma oportunidade única para troca de experiências e conhecimento de novas tecnologias. Em 2025, por exemplo, foi realizada uma visita à sede mundial da Volkswagen. Uma comitiva esteve em Wolfsburg, no norte do país, cidade de cerca de 120 mil habitantes, onde mais da metade trabalha para a VW, dividindo espaço na fábrica com mais de 4 mil robôs.
Fundada em 1937, a Volkswagen é a maior empresa de veículos da Europa e uma das duas maiores do mundo, com quase 685 mil funcionários e faturamento de 322 bilhões de euros em 2023. A visita à sede de Wolfsburg incluiu as áreas de estamparia, construção de carroceria e montagem final de carros. No local, inaugurado em 1938, são fabricados cerca de 3 mil veículos por dia. A ideia da Volkswagen é converter Wolfsburg, até 2030, em uma planta multiplataforma com as plataformas MQB (motor de combustão interna), MEB (elétrica) e SSP (condução autônoma).
Também foram realizadas visitas às empresas Wago, na cidade de Minden, e Igus, em Colônia. A primeira é líder em soluções de conectividade e automação industrial, enquanto a segunda produz polímeros de alto desempenho para movimentação, como cabos e buchas autolubrificantes. Os dois grupos da comitiva conheceram as plantas industriais das empresas alemãs.
A Wago, presente em mais de 80 países, desenvolve projetos de automação industrial, incluindo controladores, sensores e atuadores, além de soluções para a Indústria 4.0 e a Internet das Coisas (IoT). Já a Igus também trabalha com robôs e sensores inteligentes para a indústria automotiva, máquinas-ferramenta, tecnologia agrícola, mineração, siderurgia e indústria de alimentos.

