O Boticário celebra a beleza da cultura gaúcha com arte, experiências imersivas e descontos especiais

A beleza de ser gaúcho está nos encontros, nas cores da bandeira, no mate compartilhado e no orgulho de um povo por sua história. Para celebrar este mês especial, o Boticário, marca de beleza preferida da região Sul*, lança a campanha “A Beleza de ser gaúcho” , um convite para valorizar a cultura e as tradições locais a partir do olhar do próprio gaúcho. A proposta é enaltecer o jeito único de viver no Rio Grande do Sul , onde o simples ganha sentido, os encontros se tornam especiais e a identidade cultural é motivo de orgulho.

As ações da campanha acontecem em diferentes pontos do Estado e contam com a visão artística do muralista gaúcho Kelvin Koubik , responsável por uma ilustração exclusiva que estampa toda a identidade visual, presente em peças de mídia, brindes e ativações em shoppings e espaços culturais.

“Esta ilustração nasceu do desejo de celebrar a essência do Rio Grande do Sul. Busquei representar a força da natureza gaúcha, os símbolos que marcam a identidade do Estado e, principalmente, as relações humanas que sustentam o afeto e a coletividade. O chimarrão, presente como elo de encontro e partilha, e o verde, que representa a vida e a terra fértil, são fios condutores desta criação”, explica o artista.

Entre as ativações, lounges especiais em shoppings da região metropolitana e do interior vão receber o público com ambientação temática, espaço para descanso e carregamento de celular. No local, um totem interativo fará a pergunta que dá nome à campanha: “O que é a beleza de ser gaúcho?”, as respostas poderão ser registradas junto a fotos personalizadas, além de garantir um brinde especial.

As frases coletadas nessas experiências também ganharão vida em uma intervenção artística no Cais Embarcadero , em Porto Alegre, onde o Boticário inaugura um espaço decorado com a arte exclusiva de Kelvin Koubik, no dia 19 de setembro , aberto ao público. A ativação, que estará disponível até julho de 2026, contará com ação de experimentação, descanso, promotoria com gamificação e mimos.

“O Boticário tem uma história construída lado a lado com os gaúchos há mais de quatro décadas. Com esta campanha, queremos traduzir esse sentimento em experiências que conectam, inspiram e celebram o que o Rio Grande do Sul tem de mais especial: sua cultura e suas pessoas. É uma forma de reforçar o quanto a marca se orgulha de fazer parte da rotina dos gaúchos, levando beleza, conexão e afeto para o dia a dia de cada um”, afirma Jacqueline Tobaru, Diretora de Marketing Regional do Boticário.

Além das ativações da campanha, durante todo o mês de setembro, O Boticário oferece descontos de até 50% em fragrâncias selecionadas. A promoção é válida em todas as lojas físicas da marca no Rio Grande do Sul.