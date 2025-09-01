PeD Bebidas inova para liderar mercado nacional de kombucha

Com foco em tecnologia e pesquisa, a PeD Bebidas, sediada em Estrela (RS), consolidou-se como a maior produtora de kombucha do Brasil, com distribuição em todos os estados do País. A empresa superou os principais desafios técnicos que limitavam o crescimento da bebida no mercado: o prazo de validade curto, a necessidade de refrigeração e a falta de escalabilidade.

Segundo o CEO Vitor Lotário Pies, foram sete anos de estudos da parte fermentativa para alcançar as soluções. "Com estudo e dedicação, conseguimos reverter essas limitações", afirma. Hoje, o produto da marca Doctor Kom tem validade de 12 meses, pode ser armazenado fora da refrigeração e mantém suas propriedades vivas, sem pasteurização.

A inovação permitiu à empresa atender à forte demanda por bebidas funcionais, um comportamento observado tanto no público jovem, que busca saudabilidade, quanto no mais maduro, focado na longevidade. A confiança do consumidor é reforçada pela certificação orgânica, obtida em 2023, que garante o uso de insumos naturais, sem químicos ou estabilizantes.