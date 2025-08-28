Fórum Atacadista RS traz nomes de peso para debater o futuro do setor em Porto Alegre

Sindiatacadistas/RS promoverá, no dia 04 de setembro de 2025, a primeira edição do Fecomércio-RS, em Porto Alegre. O evento foi concebido para ser o maior encontro de conteúdo e networking voltado ao setor atacadista no estado, reunindo empresários, autoridades e especialistas renomados para debater os principais temas que impactam o futuro do segmento. promoverá, no dia 04 de setembro de 2025, a primeira edição do Fórum Atacadista RS na sede da, em. O evento foi concebido para ser o maior encontro de conteúdo e networking voltado ao setor atacadista no estado, reunindo empresários, autoridades e especialistas renomados para debater os principais temas que impactam o futuro do segmento.

Recentemente, a programação foi reforçada com a confirmação de dois nomes de peso. Patrícia Palermo, economista-chefe da Fecomércio-RS, participará do painel de economia ao lado de Ricardo Amorim, o economista mais influente do Brasil. Outra novidade é Tatiane Correa, gerente do Núcleo Jurídico Tributário da Fecomércio-RS, que integra o painel tributário junto ao advogado tributarista Rafael Pandolfo e a Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal.

O fórum contará ainda com um time de palestrantes referência em suas áreas, como Martha Gabriel, especialista em inovação e transformação digital; Dado Schneider, comunicador focado em mudanças de comportamento do consumidor; Fernando Mancuzo, diretor da MLog e especialista em logística; além de Edson Reus, do Grupo Panvel, e Fernanda Boldo, do Grupo Activa.

Os debates foram estruturados para cobrir os desafios e oportunidades mais relevantes, incluindo perspectivas econômicas, o cenário tributário, a transformação digital com IA e automação, eficiência logística e as mudanças nos hábitos de consumo. Além do conteúdo, a programação inclui a premiação “Reconhecimento & Destaque Sindiatacadistas/RS” para as empresas que mais participaram do Programa Qualificar em 2024 , bem como espaços dedicados ao networking e visita ao Lab de Inovação da Fecomércio-RS.