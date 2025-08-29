Amazon Brasil procura pequenas e médias empresas no Rio Grande do Sul para gerar renda extra com entregas flexíveis

Amazon Brasil segue expandindo sua infraestrutura logística e anuncia a ampliação do Amazon Hub segue expandindo sua infraestrutura logística e anuncia a ampliação do, programa que possibilita que PMEs gerem renda extra com entrega de produtos comercializados pelo site da Amazon dentro de suas regiões e comunidades de atuação, sem expectativa de investimento adicional. Lançado em 2024, o programa reforça o compromisso da empresa em melhorar e acelerar entregas enquanto impacta positivamente o país, gerando novos negócios para estabelecimentos locais.

Desde seu lançamento, em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o programa cresce exponencialmente e já conta hoje com mais de 750 empresas ativas, buscando outros 1,9 mil parceiros para as regiões metropolitanas do Distrito Federal e de outros oito novos estados: Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Paraná e Rio Grande do Sul, Goiás e Espírito Santo.

Só no Estado do Rio Grande do Sul, são 20 empresas ativas com mais de 80 oportunidades para parceiros, que são cadastrados para receber pacotes Amazon todos os dias pela manhã para realizar entregas em horário comercial, de acordo com a disponibilidade de tempo e equipe. As entregas podem ser realizadas até 7 dias por semana, conforme funcionamento do estabelecimento do empreendedor.

No Rio Grande do Sul, a empresa busca parceiros nas regiões de Alvorada, Araricá, Arroio dos Ratos, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Capela de Santana, Charqueadas, Dois Irmãos, Eldorado do Sul, Estância Velha, Esteio, Glorinha, Gravataí, Guaíba, Igrejinha, Ivoti, Montenegro, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Parobé, Portão, Porto Alegre, Rolante, Santo Antônio da Patrulha, São Jerônimo, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara, Triunfo, Viamão.

Desde o início das operações no Rio Grande do Sul, a Amazon já investiu mais de R$ 403 milhões no Estado, impulsionando mais de 2,1 mil empregos externos e R$ 197 mil em salários gerados para mais de 1,9 mil funcionários diretos e indiretos da empresa. Focada em inovação e na conexão com as necessidades operacionais locais, o programa contrata PMEs que já operam em suas localidades gerando oportunidades de renda extra sem expectativa de investimentos e contratações, operando com suas respectivas infraestruturas e nas áreas de comunidades.

O perfil dos participantes do Amazon Hub são donos de negócios locais, que abrangem ampla variedade de serviços, como floriculturas, minimercados, papelarias, lojas de celular, oficinas e lojas que vendem água. O empreendedor precisa ter tempo disponível em seu negócio para realizar as entregas; possuir documentação regularizada; ter espaço seguro para guardar temporariamente os pedidos.

Entrega Amazon Hub Amazon Hub/ Divulgação/ JC

A iniciativa faz parte de uma expansão contínua de logística da Amazon Brasil, que inclui o crescimento no número de polos com tecnologia Amazon no País, totalizando mais de 200 espalhados por regiões estratégicas de norte a sul do país, e o lançamento do 12° Centro de Distribuição, localizado em Cajamar (SP), que juntos são responsáveis pelas entregas de pacotes em 100% dos municípios brasileiros. Com o lançamento do Amazon Hub, diversas regiões, metropolitanas, rurais e de alta complexidade logística tiveram seus prazos de entrega reduzidos de 5 para até 2 dois dias – 20% delas chegando a receber em apenas 1 dia.

"Estamos entusiasmados com o rápido crescimento e resposta positiva de clientes e parceiros do Amazon Hub. Nosso objetivo é não apenas melhorar a eficiência das entregas em áreas específicas, mas também criar novas oportunidades econômicas para as comunidades locais. Com esse programa, aceleramos entregas não apenas em regiões metropolitanas, mas em zonas rurais e de alta complexidade logística também”, relata Marcio Neves, líder de Transportes da Amazon Brasil. Marcio continua: “Temos uma visão de longo prazo para o Brasil e pretendemos crescer, investindo em tecnologias, novos programas de entregas e no desenvolvimento e capacitação de empreendedores locais, para todos crescermos juntos”.

A logística da Amazon Brasil opera por meio de uma rede interconectada de pessoas, tecnologias avançadas, parceiros locais e é apoiada por prestadores de serviços com amplo conhecimento nas particularidades e necessidades de cada região. Esta infraestrutura combinada visa entregar um serviço de alta qualidade, rápido e confiável por todo o Brasil, melhorando constantemente a experiência dos clientes, acelerando seus prazos com investimentos locais e oportunidades de negócios com empresas locais. A Amazon Brasil conta com 36 mil funcionários diretos e indiretos que atuam em suas diversas áreas, impulsionando negócios de mais de 100 mil vendedores parceiros.