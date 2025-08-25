Uma história em movimento: Salton chega aos 115 anos fortalecendo raízes e mirando o futuro

O mês de agosto marca o aniversário da vinícola mais antiga em funcionamento do país: a Salton está completando 115 anos, uma empresa que foi criada em 1910 por imigrantes na Serra Gaúcha. A companhia fundada por sete irmãos - que deram cunho empresarial aos negócios do pai, Antonio Domenico Salton - foi seguida por uma história marcada por coragem, visão empreendedora e capacidade de adaptação. O legado da Salton é responsável por transformar a marca em líder no mercado nacional de espumantes desde 2005, e, hoje, se fortalece com uma gestão profissionalizada, investimentos em viticultura de precisão, práticas sustentáveis e presença em mais de 30 mercados internacionais.

Aos 115 anos, a Salton é também reconhecida como a maior produtora da categoria e maior exportadora de espumantes do país. Só em 2024, a marca manteve operações comerciais com 16 países, traduzindo a preferência do consumidor brasileiro e a confiança conquistada também no exterior. “ Seguimos honrando o legado dos nossos fundadores com a mesma paixão e coragem, com uma gestão cada vez mais profissionalizada e voltada à inovação. Estar presente em tantos lares no Brasil e conquistar reconhecimento em mercados internacionais é motivo de orgulho e também de responsabilidade para continuarmos evoluindo, sempre conectados às nossas raízes e comprometidos com a sustentabilidade e a excelência ”, destaca Maurício Salton, diretor-presidente da vinícola.

Tamanho reconhecimento do mercado também se reflete em conquistas em premiações dentro e fora do país. Em 2024, a vinícola conquistou mais de 40 medalhas em concursos estrangeiros, com destaque para o Salton Prosecco Rosé, eleito Espumante Brasileiro do Ano no Sommelier’s Choice Awards , nos Estados Unidos, e para o Salton Prosecco, que figurou entre os 10 melhores espumantes do mundo no Effervescents du Monde , mais importante concurso da categoria, na França, reforçando o protagonismo da marca ao levar o espumante brasileiro para o resto do mundo.

Pioneirismo também na viticultura sustentável

Outro ponto importante da trajetória da Salton diz respeito à viticultura sustentável: a marca redefiniu a viticultura brasileira com o conceito de viticultura de precisão, implantado em sua unidade Azienda Domenico, na Campanha Gaúcha. São 120 hectares de vinhedos próprios, 100% livres de herbicidas, que utilizam técnicas biológicas e colheita mecanizada, garantindo qualidade e sustentabilidade. Com apoio técnico a mais de 40 produtores parceiros, o programa Terroir Salton assegura elevados padrões de manejo, sustentabilidade e rastreabilidade.

Todas as unidades fabris da Salton operam com 100% de energia renovável, reforçando seu compromisso ambiental. A empresa também foi pioneira na elaboração do primeiro Inventário de Gases de Efeito Estufa do setor vitivinícola nacional, assumindo metas concretas para a redução de emissões e promovendo ações para minimizar seu impacto ambiental.

Fachada Salton Daniela Radavelli/ Divulgação/ JC

O protagonismo da Salton também se expressa nas decisões estratégicas e no avanço da profissionalização da gestão, sempre com o objetivo de manter firmes os valores familiares presentes desde sua fundação. A emissão de CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) - a primeira do setor - foi um marco de credibilidade junto ao mercado financeiro, refletindo boas práticas de governança, transparência e gestão estratégica.

Modelo de negócio da Salton é diversificado e resiliente

No portfólio da Salton, estão espumantes e vinhos finos, destilados (como conhaque, vodka e gin) e uma crescente linha de produtos não alcoólicos à base de suco de uva. Tamanha diversificação contribui para a sustentabilidade econômica do negócio, já que se relaciona diretamente com novos perfis de consumidores.

Mais do que produzir bebidas de excelência, a Salton construiu um legado que valoriza a terra, a cultura e as pessoas. Hoje, são mais de 500 profissionais atuando em quatro unidades espalhadas pelo Brasil e cerca de 300 famílias viticultoras parceiras - muitas delas com vínculos de gerações com a marca. Somadas, essas histórias representam mais de mil pessoas cujas rendas estão direta ou indiretamente ligadas à empresa. “Temos orgulho do nosso passado e muita responsabilidade com o futuro. Cada conquista da Salton é fruto do trabalho coletivo, da confiança construída com nossos parceiros e do vínculo genuíno com o território em que estamos inseridos. Seguiremos produzindo com excelência e propósito, valorizando o que é brasileiro e inspirando as próximas gerações a brindar com orgulho” , destaca Maurício.

A empresa também promove projetos para o desenvolvimento sustentável de seu entorno, reforçando seu compromisso comunitário e a responsabilidade social. Com a campanha Legado Social, a Salton já destinou, junto com seus apoiadores, mais de R$ 1,1 milhão a ações comunitárias, respeitando a escolha das próprias comunidades beneficiadas. Em 2024, durante as enchentes no Rio Grande do Sul, a empresa redobrou os esforços e mobilizou colaboradores e parceiros para ajudar na reconstrução das regiões mais atingidas.